León XIV condena la violencia y las muertes infantiles en el 'rico' Uruguay

Los ataques entre bandas que compiten por el control de las rutas de narcotráfico han provocado un aumento vertiginoso de la tasa de homicidios.

El papa León XIV condenó el sábado la muerte de niños en zonas del rico Uruguay azotadas por la violencia del narcotráfico, durante su visita al barrio con mayor índice de criminalidad del país sudamericano. Tan solo tres semanas después de someterse a una cirugía por cáncer de pulmón, el pontífice de 71 años se encuentra de gira por el continente durante 12 días, donde sirvió como misionero durante casi dos décadas.

Leo recorrió las calles de Casavalle, en Montevideo, bajo estrictas medidas de seguridad. En esta zona, la tasa de homicidios cuadruplica el promedio nacional. Los residentes afirman escuchar disparos todas las noches. "Hay niños en Uruguay que no van a la escuela por miedo a no volver jamás a casa", dijo el Papa.

"En un país tan rico en recursos como este, los niños nunca deberían tener que acostarse con hambre... Y mucho menos deberían tener que sufrir violencia hasta el punto de perder la vida", dijo.

La violencia está aumentando en Uruguay, tradicionalmente un país seguro, debido a su creciente papel como centro neurálgico del tráfico de cocaína en América Latina. Los ataques recíprocos entre bandas que compiten por el control de las rutas de narcotráfico han provocado un aumento vertiginoso de la tasa de homicidios.

La voz de Katherine Silva se quebró por la emoción al contarle al Papa la violencia y los abusos que había sufrido de niña. Tras quedarse sin hogar a los 15 años, la joven madre contó que "pasó por momentos muy difíciles" y que "estuvo a punto de morir" antes de ser rescatada por una familia católica.

'Cambiar vidas'

Claudia, una enfermera de 33 años que prefirió no revelar su apellido, describió a la AFP cómo una vez vio una motocicleta detenerse frente a su casa "y acribillar a alguien a balazos".

"No sabes qué hacer cuando tus hijos ven un cadáver tirado en el suelo. Se ha normalizado mucho", dijo.

Mientras los helicópteros de la policía sobrevolaban la zona, los lugareños saludaban y vitoreaban para dar la bienvenida al líder de los 1.400 millones de católicos del mundo, quien bendijo 12 nuevas viviendas para personas de bajos ingresos financiadas por la Iglesia.

Federico Castro, de 29 años, dijo que esperaba que la visita del Papa cambiara la vida de personas como él que "tomaron malas decisiones". "He dejado de transitar por esos caminos del mal y la muerte", dijo, atribuyendo a su fe el cambio que había supuesto en su vida.

Según cifras oficiales, hay un número desproporcionado de hombres jóvenes entre las víctimas de homicidio, y los expertos sugieren que muchos jóvenes están siendo atraídos al crimen como una forma de ganar dinero. Según UNICEF, aproximadamente cuatro de cada diez niños y adolescentes viven en la pobreza en Uruguay.

Mario Tabarez, propietario de una tienda de pinturas, expresó sus dudas sobre si la visita del Papa tendría un efecto a largo plazo.

"Los adictos han desaparecido esta semana, pero una vez que todo esto termine, volverán a las calles", declaró a la AFP.

Construir puentes

Leo comenzó el segundo día de su gira por Sudamérica haciendo un llamamiento a los católicos del país laico para que sean "constructores de puentes" para la fe.

Latinoamérica es el continente más católico del mundo, pero el número de personas que se definen como tales se ha desplomado en los últimos 30 años, pasando del 80% al 55%, según una encuesta de Latinobarómetro. En la ciudad noroccidental de Paysandu, Leo rindió homenaje a la tradición local de compartir la infusión de hierbas llamada mate, que se bebe a sorbos de una calabaza con una pajita de metal.

El mate "nos enseña a compartir y a estar juntos", dijo el Papa a miles de fieles, muchos de los cuales sostenían una de las bebidas calientes.

"El mate incluso ha llegado a Roma", bromeó Leo.

En la Universidad Católica del Uruguay, retomó un tema clave de su papado: la importancia de garantizar que la IA se ponga al servicio de la dignidad humana. El Papa advirtió sobre la "deshumanización" que supone el uso de la IA en la educación, e instó a las escuelas y universidades a anteponer a la "persona al algoritmo".

El viernes, en el primer discurso de su gira, Leo abogó por la atención médica universal.

Según comentó, su propio diagnóstico de cáncer de pulmón le hizo pensar en los "muchos hombres y mujeres" que no reciben un diagnóstico o tratamiento a tiempo.

La gira de Leo, nacido en Estados Unidos, estuvo en duda tras ser diagnosticado con un tumor canceroso, pero en el vuelo de Roma a Montevideo les dijo alegremente a los periodistas que se encontraba "en bastante buena forma".

Su gira lo llevará el domingo a Argentina, patria del difunto Papa Francisco, y luego a Perú, donde sirvió como obispo y que considera al Papa como uno de los suyos.