Presidenta de Honduras rechaza acusaciones de Estados Unidos contra Nicolás Maduro

Tegucigalpa, Honduras/La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, rechazó el sábado 9 de agosto los "ataques infundados" contra el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, luego de que Estados Unidos elevara la recompensa por información para capturarlo por supuestamente colaborar con grupos de narcotráfico.

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, anunció el jueves que el gobierno de Donald Trump aumentó a 50 millones de dólares la recompensa, al acusar a Maduro de operar con "organizaciones terroristas extranjeras" como el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles para introducir "drogas" en Estados Unidos.

"Honduras rechaza de manera categórica las acusaciones formuladas contra el presidente Nicolás Maduro y manifiesta su plena solidaridad (...) ante los ataques infundados de los que hoy es objeto", dijo Castro en su cuenta de X.

Por su parte, Nicaragua envió el viernes una carta de apoyo al presidente venezolano. "Nicolás, hermano valiente (...), ningún imperio nos doblega", señaló la misiva de los copresidentes y esposos nicaragüenses Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Honduras y Nicaragua son los únicos países en Centroamérica aliados de Venezuela, cuyo canciller, Yván Gil, tachó la víspera de "patética" y "ridícula" la nueva recompensa contra Maduro.