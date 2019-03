La procuradora de Perú asistirá en Uruguay a una diligencia sobre sobornos a Toledo

La procuradora ad hoc adjunta recibió la autorización del ministro de Justicia, Vicente Zeballos, para viajar del 17 al 21 de marzo para ejercer la defensa jurídica de los derechos e intereses del Estado peruano en los procesos vinculados a los delitos de corrupción de funcionarios y lavado de activos.

El Juzgado Penal Especializado en Crimen Organizado de Montevideo comunicó al Equipo Especial de la Fiscalía peruana sobre la programación de la toma de declaraciones de los ciudadanos brasileños Jorge Davies Celline y Raúl Fernando Celline, dueños del Grupo Davies, el próximo 19 de marzo a las 14.00 horas de Uruguay.

El objetivo de la diligencia es "corroborar las transferencias de dinero efectuadas a las cuentas vinculadas con Josef Maiman (Trailbridge Ltd y Warbury & Co) desde las cuentas de las empresas offshore del Grupo Davies", entre ellas Guadix Corp, Aristan Inc, Trade Center Financial Corp y TM Peell Inc.

Aquellas cuentas del grupo Davies "habrían sido utilizadas por Camargo Correa, mediante su intermediario Julio Gerin de Almeida Camargo, para efectuar los pagos de sobornos a Alejandro Toledo por la concesión del tramo IV de la carretera Interoceánica", detalló la resolución ministerial.

Josef Maiman, que colabora con la Fiscalía, es un empresario amigo de Toledo que prestó sus cuentas bancarias al exmandatario (2001-2006) para recibir igualmente las millonarias transferencias que hizo la empresa Odebrecht para adjudicarse los tramos II y III de la Interoceánica durante su Gobierno.

Hace dos años, la Fiscalía peruana estimó que la constructora brasileña Camargo Correa pagó un soborno de al menos 3,9 millones de dólares (3,2 millones de euros) a Toledo a través de empresas "offshore" de Maiman.

La cantidad recibida por Toledo en esta operación pudo alcanzar los 5,4 millones de dólares (4,5 millones de euros), equivalentes al 5 % del contrato para la construcción de la carretera, según publicó el diario La República a fines de 2017.

El Equipo Especial de la Fiscalía que está a cargo de las investigaciones concluyó que Camargo Correa habría utilizado el mismo sistema de pago que en el caso Petrobras, escándalo similar de corrupción ocurrido con la petrolera estatal de Brasil.

Sobre Toledo existe desde 2017 una orden de captura internacional por el caso Odebrecht, que supuestamente le pagó sobornos por 20 millones de dólares (16,7 millones de euros) para adjudicarse dos tramos de la carretera Interoceánica del sur.

El expresidente peruano se encuentra en California (Estados Unidos), donde reside actualmente, sin que hasta ahora las autoridades estadounidenses procedan con su detención dado que el pedido de extradición está siendo revisado por el Departamento de Justicia de ese país.

Las autoridades judiciales de Estados Unidos informaron a fines de enero a la Fiscalía peruana que se encuentra analizando el voluminoso pedido de extradición y, a su vez, realizando consultas a los fiscales competentes del distrito donde se encuentra Toledo, lo que conllevará un mayor tiempo.