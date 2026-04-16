Repsol recupera el control de sus operaciones petrolíferas en Venezuela

Repsol afirma asimismo que el acuerdo garantiza "los mecanismos de pago", sin más detalles.

venezuela/La gran empresa energética española Repsol anunció este jueves que alcanzó un acuerdo con el gobierno venezolano para "retomar el control de las operaciones" petrolíferas en Venezuela e "incrementar su producción" hasta un 50% en un año.

El acuerdo "permitirá retomar el control de las operaciones en el activo de petróleo de Petroquiriquire" e "incrementar su producción de petróleo en el país", explicó la empresa española en un comunicado, asegurando estar "preparada para aumentar en un 50% la producción bruta de petróleo en el país en un plazo de 12 meses y triplicarla en los próximos tres años", si se siguen "dando las condiciones necesarias".

El Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump había prohibido operar en el sector petrolero venezolano a empresas extranjeras, pero revocó esta medida y concedió nuevas licencias tras derrocar a Nicolás Maduro en enero en una operación militar.

Una de estas licencias será la que permitirá operar a Repsol de nuevo en el país: "este acuerdo se enmarca en la licencia general emitida por la Administración estadounidense", explicó la compañía este jueves.

El director general de Exploración y Producción en Repsol, Francisco Gea, aseguró que el acuerdo "subraya el compromiso de Repsol con Venezuela, donde hemos operado ininterrumpidamente desde 1993".

Repsol afirma asimismo que el acuerdo garantiza "los mecanismos de pago", sin más detalles.

Venezuela mantiene una deuda de varios miles de millones de dólares con Repsol y con el grupo italiano Eni.

Según datos de la compañía, la producción de petróleo de Repsol en Venezuela asciende actualmente a unos 45.000 barriles brutos al día.