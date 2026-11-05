Santiago Peña anuncia que enfrentará juicio político ante el Senado paraguayo por escándalo bancario

La imposibilidad de acceder a los ahorros desencadenó protestas y reclamos ciudadanos, que rápidamente se transformaron en una crisis política para el Gobierno de Peña.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este jueves 5 de noviembre que comparecerá ante el Senado para ejercer su defensa en el juicio político que enfrenta por sus presuntos vínculos con el escándalo de Ueno Bank, en medio de una crisis financiera que ha provocado protestas de miles de ahorristas y mantiene en incertidumbre su continuidad en el cargo.

La decisión del mandatario se produce después de que la Cámara de Diputados aprobara, con 78 votos a favor, las acusaciones para someterlo a juicio político, mientras su renuncia a la Presidencia permanece sin resolverse.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Peña confirmó que acudirá ante los senadores para responder a los señalamientos en su contra, pese a considerar que algunos legisladores ya han adelantado su posición sobre el resultado del proceso.

"Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República", expresó.

El presidente paraguayo aseguró que su comparecencia no responde a una intención de aferrarse al cargo, sino a su responsabilidad de ofrecer explicaciones a la ciudadanía.

"Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho. No por una cuestión de orgullo personal, sino porque rendir cuentas y dar explicaciones también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo", manifestó.

Senado de Paraguay se prepara para iniciar juicio político

Miembros de la Cámara de Senadores convocaron una sesión extraordinaria para la noche de este jueves, con el propósito de constituir las autoridades encargadas de conducir el juicio político. Además, se programó otra sesión para la mañana del viernes 6 de noviembre, en la que se prevé iniciar el procedimiento con la presencia de Santiago Peña.

La Cámara Alta deberá examinar las acusaciones aprobadas por los diputados y escuchar los argumentos de defensa del mandatario antes de adoptar una decisión sobre su eventual destitución.

El proceso se desarrolla en medio de la incertidumbre sobre la renuncia presentada por Peña, cuya situación continúa pendiente de resolución.

Uno de los principales puntos del mensaje presidencial estuvo dirigido a las personas afectadas por la crisis de Ueno Bank. Peña insistió en que las gestiones para devolver los depósitos deben continuar independientemente del resultado del juicio político.

El pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo. La discusión sobre mi continuidad en el cargo no puede paralizar las soluciones que necesitan las familias afectadas.

El mandatario sostuvo que esclarecer las presuntas irregularidades financieras y garantizar la recuperación de los ahorros son responsabilidades que deben atenderse simultáneamente.

También aseguró que colaborará con las instituciones encargadas de investigar lo ocurrido y que proporcionará la información que le sea solicitada.

La crisis comenzó el martes 3 de noviembre, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) inició un procedimiento de resolución de Ueno Bank, una de las principales entidades financieras del país, que contaba con aproximadamente 2,9 millones de clientes.

El organismo regulador detectó que el índice de solvencia del banco había caído por debajo del 50 % del mínimo legal exigido, lo que llevó a intervenir la entidad y restringir el acceso de sus clientes a sus depósitos.

Entre los afectados se encuentran trabajadores, jubilados y pensionados, mientras que el banco también administraba importantes recursos públicos vinculados a instituciones estatales.

Según reportes de Reuters y Associated Press, Ueno Bank mantenía entre 800 y 850 millones de dólares en fondos públicos. Las investigaciones también examinan posibles préstamos irregulares a empresas vinculadas con sus accionistas y deficiencias en los controles financieros.

La imposibilidad de acceder a los ahorros desencadenó protestas y reclamos ciudadanos, que rápidamente se transformaron en una crisis política para el Gobierno de Peña.

¿Por qué Santiago Peña está vinculado al escándalo bancario?

El mandatario ha sido cuestionado por sus antiguos vínculos empresariales con el grupo relacionado con Ueno Bank. Peña reconoció haber tenido participación en el conglomerado Grupo Vázquez, aunque sostiene que vendió esas inversiones en marzo de 2025 y niega haber cometido irregularidades.

Las acusaciones políticas incluyen cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés, el manejo de fondos públicos y la supervisión de la entidad financiera. La Fiscalía paraguaya también abrió investigaciones penales relacionadas con el caso. Estas investigaciones se encuentran en desarrollo y no constituyen una declaración de culpabilidad contra el presidente.

La presión política aumentó este jueves cuando Santiago Peña anunció su decisión de renunciar a la Presidencia de Paraguay, argumentando la necesidad de preservar la estabilidad institucional y la paz social. Sin embargo, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 78 votos, el documento que contiene las acusaciones para someterlo a juicio político.

El respaldo de legisladores del oficialista Partido Colorado permitió que la acusación avanzara al Senado, pese a la renuncia anunciada por el mandatario.

La situación de Peña continúa sujeta a las decisiones del Congreso, que debe resolver la renuncia y el procedimiento político. La distinción es relevante porque una renuncia aceptada y una destitución mediante juicio político tienen consecuencias constitucionales diferentes.

En medio de la crisis, las autoridades paraguayas impulsaron medidas para agilizar la devolución del dinero a los clientes afectados.

Peña promulgó una ley destinada a facilitar la entrega de recursos retenidos en Ueno Bank, mientras las autoridades financieras trabajan en mecanismos de protección de los depósitos.

También pidió a la población mantener la calma y aseguró que colaborará con las investigaciones para determinar las responsabilidades por el colapso bancario.