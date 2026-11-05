Santiago Peña renuncia a la presidencia de Paraguay en medio de crisis bancaria

Este jueves, el Congreso paraguayo comenzó a debatir el proceso de juicio político, en medio de la pérdida de respaldo político al mandatario y de los llamados de figuras de su propio partido para que abandone el cargo.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció su decisión de renunciar a la Presidencia de la República, en medio de la crisis política y financiera desatada por la intervención de Ueno Bank, que mantiene en incertidumbre a miles de ahorristas y ha provocado fuertes cuestionamientos contra su Gobierno.

En un mensaje en video publicado este jueves 5 de noviembre en su cuenta de Instagram, el mandatario comunicó que tomó la decisión de dejar el cargo, al considerar que la estabilidad del país y la preservación de las instituciones democráticas deben estar por encima de cualquier interés personal.

He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas", expresó Peña.

Durante su mensaje, el gobernante también pidió disculpas a la población si en algún momento defraudó la confianza depositada en él y aseguró que su prioridad es garantizar la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en el sistema financiero.

"Mi mayor deseo es que se garantice la devolución de esos recursos, que el fondo de garantía de depósitos cumpla su finalidad y que se protejan los fondos públicos y los recursos que pertenecen a todos los paraguayo", manifestó.

Peña sostuvo que ningún cargo puede estar por encima del bienestar del país y expresó su confianza en que las instituciones paraguayas podrán superar la situación.

Crisis de Ueno Bank y presión política

El anuncio se produce en medio de una de las mayores crisis que enfrenta su administración, luego de que el Banco Central del Paraguay iniciara el proceso de resolución de Ueno Bank por problemas de solvencia.

La situación ha dejado a millones de clientes con dificultades para acceder a sus cuentas y depósitos, además de generar preocupación por los recursos públicos comprometidos en la entidad financiera.

El caso también provocó protestas ciudadanas, cuestionamientos por los vínculos empresariales que Peña mantuvo con el grupo propietario del banco y la presentación de un pedido de juicio político en su contra.

Este jueves, el Congreso paraguayo comenzó a debatir el proceso de juicio político, en medio de la pérdida de respaldo político al mandatario y de los llamados de figuras de su propio partido para que abandone el cargo.

La crisis también alcanzó al Banco Central, cuyo titular, Carlos Carvallo, presentó su renuncia en medio del proceso de intervención de la entidad financiera.

Peña concluyó su mensaje agradeciendo a los paraguayos por haberle permitido ejercer la Presidencia y reiteró que la estabilidad de la República debe prevalecer sobre cualquier diferencia política.

"Ningún cargo es más importante que la estabilidad de la República. Ninguna persona está por encima del Paraguay", afirmó.