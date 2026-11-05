Diputados paraguayos debaten pedido de juicio político contra Santiago Peña por crisis bancaria

El gobernante Partido Colorado, cuya cúpula se encuentra reunida, anunció que acompañará el pedido de destitución. Peña se encuentra en la residencia presidencial y no ha emitido comentarios.

Asunción, Paraguay/La Cámara de Diputados de Paraguay debate este jueves un pedido de juicio político contra el presidente, Santiago Peña, por la crisis bancaria que congeló los depósitos de casi tres millones de ahorristas, mientras su propio partido le retiró el apoyo.

El gobernante Partido Colorado, cuya cúpula se encuentra reunida, anunció que acompañará el pedido de destitución. Peña se encuentra en la residencia presidencial y no ha emitido comentarios.

La crisis estalló el martes, cuando el Banco Central Paraguayo (BCP) intervino uno de los principales bancos del país, Ueno Bank, por insuficiencia de capital. Casi tres millones de personas quedaron sin acceso a sus depósitos. Peña, que asumió en 2023 para un mandato hasta 2028, tenía acciones de un grupo que controlaba el banco, de las que se desvinculó en 2025. La oposición lo acusa de conflicto de intereses y de favorecer a la entidad con decisiones regulatorias y depósitos previsionales.

"No basta con el juicio político, no es suficiente, queremos saber dónde está la plata, que se devuelva la plata de los ahorristas, de miles de paraguayos sacrificados", dijo durante el debate el diputado opositor Pastor Vera Bejarano. El oficialismo también llamó a actuar.

"Ante las imputaciones no puedo fingir demencia, tenemos más de tres millones de paraguayos damnificados, que se sienten defraudados, estafados, engañados", dijo el diputado colorado Alejandro Aguilera.

El expresidente Horacio Cartes (2013-2018), actual líder del Partido Colorado, publicó en X que la formación acompañará el pedido de juicio político para "reencauzar la institucionalidad de la República" y señaló que no estará "del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados".

Acusación y protestas

Tras la revelación del escándalo, el presidente pidió y consiguió la renuncia del titular del Banco Central. También promulgó una ley que fijaba un tope de cinco días hábiles para devolver a los depositantes la mayoría de los fondos.

Pero las medidas del ejecutivo no alcanzaron. Un grupo de diputados opositores consiguió el miércoles las firmas necesarias para presentar la acusación contra Peña. Para avanzar, el pedido de juicio político requiere el apoyo de dos tercios en Diputados. De aprobarse, el Senado deberá juzgarlo y necesitará 30 votos de sus 45 miembros para destituirlo.

"Acá todos tienen que irse, todos. Santi Peña, todos sus ministros y que se desmantele ese laboratorio del Banco Central del Paraguay, el Ministerio Público, son todos cómplices de un sistema podrido", dijo en el recinto el diputado opositor Walter García, durante una sesión cargada de insultos contra el mandatario.

Cientos de manifestantes protestaron el miércoles en Asunción por segunda noche consecutiva y se enfrentaron con policías, que utilizaron gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersarlos. Mientras se desarrolla el debate, decenas de manifestantes se han acercado a las inmediaciones del Congreso para exigir la destitución de Peña.

En 2012, el entonces presidente Fernando Lugo fue destituido en un juicio político a raíz de una masacre de 11 campesinos y seis policías, ocurrida a unos 250 kilómetros al noreste de Asunción. El exobispo había llegado al poder en 2008, con lo que terminaron 61 años de hegemonía del Partido Colorado.