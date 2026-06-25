Terremoto en Venezuela: México envía equipo militar de rescatistas para ayudar en búsqueda

Sheinbaum dijo que por el momento las autoridades venezolanas pidieron a México apoyo con personal especializado en rescate y de sanidad.

Un equipo militar de 250 rescatistas y personal médico de México viaja este jueves a Venezuela para auxiliar tras los devastadores terremotos del miércoles, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los rescatistas mexicanos son reconocidos en el mundo como especialistas en estructuras colapsadas. La mandataria dijo que, tras una primera evaluación, se determinará el envío de "personal adicional que se requiere para poder ayudar".

"Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela", expresó Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina, en la que indicó que buscaría comunicarse con la presidenta interina Delcy Rodríguez.

La presidencia detalló en un comunicado que a bordo de cuatro aviones viajan 250 rescatistas y cinco perros de búsqueda. La partida estaba prevista poco después del mediodía.

Los llevan además "un dron, herramientas para búsqueda y rescate, así como equipo y material de curación", agregó el boletín.

Sheinbaum dijo que por el momento las autoridades venezolanas pidieron a México apoyo con personal especializado en rescate y de sanidad.

Los militares mexicanos tienen cinco décadas implementando un plan de rescate a la población civil en caso de desastres. México prestó apoyo a Estados Unidos cuando en 2017 fue golpeado por el huracán Katia.

Ciudad de México ha sido sacudida por poderosos sismos a lo largo de su historia y tras el de 1985 surgieron los grupos civiles conocidos como Los Topos.

La organización Topos México informó a la AFP que evalúa las posibilidades para trasladarse a Venezuela.