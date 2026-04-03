TotalEnergies obtuvo enormes beneficios con el caos petrolero en Oriente Medio

Con el suministro bloqueado y los precios disparados, la unidad de comercio de petróleo de TotalEnergies emprendió una de las mayores operaciones de compra jamás realizadas por un único actor.

TotalEnergies compró en marzo casi todos los cargamentos de petróleo que no necesitaban pasar por el ahora cerrado estrecho de Ormuz, según datos del mercado, lo que permitió al gigante energético francés obtener unos beneficios colosales.

El grupo probablemente ganó más de 1.000 millones de dólares en pocas semanas con esta estrategia, informó el diario Financial Times, una cifra en línea con las estimaciones de expertos consultados por AFP.

TotalEnergies no confirmó ni desmintió esta información, pero explicó a AFP que necesitaba "asegurar el suministro para sí misma y sus clientes", ya que en torno al 15 % de su producción mundial de hidrocarburos está "paralizada" en la región del Golfo.

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel atacaron Irán. En represalia, Teherán bloqueó el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica por la que suele transitar alrededor del 20% del crudo mundial.

Con el suministro bloqueado y los precios disparados, la unidad de comercio de petróleo de TotalEnergies emprendió una de las mayores operaciones de compra jamás realizadas por un único actor.

Según datos públicos de S&P Global Energy, TotalEnergies adquirió durante el mes de marzo 77 cargamentos de crudo producidos en Emiratos Árabes Unidos y Omán, lo que representa casi la totalidad de los 82 cargamentos mundiales previstos para entrega en mayo.

El artículo de Financial Times cita a fuentes según las cuales la operación combina compras físicas y derivados financieros (virtuales), y le habría permitido obtener más de 1.000 millones de dólares en ganancias, una cifra que expertos consideran creíble.