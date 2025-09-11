Tres muertos y decenas de heridos al explotar un camión que transportaba gas en Ciudad de México

Algunos de los heridos fueron evacuados en helicópteros, como parte del operativo de emergencia que involucró a paramédicos y militares de la Guardia Nacional y la Marina, de acuerdo con la alcaldía.

La explosión de un camión que transportaba miles de litros de gas en Ciudad de México dejó este miércoles tres muertos y 67 heridos, varios de ellos de gravedad, informaron las autoridades.

El vehículo estalló tras volcar en un puente de Iztapalapa, un populoso distrito de la capital, lo que provocó quemaduras de segundo y tercer grado a 19 personas, dijo la alcaldesa, Clara Brugada, en el lugar del siniestro.

"Lamentablemente informamos que tres personas ya fallecieron", señaló a la prensa Brugada, quien confirmó que 67 lesionados reciben atención en hospitales de la ciudad y que entre estos hay varios niños.

Imágenes divulgadas por la televisión y redes sociales muestran el momento del potente estallido, que produjo enormes llamaradas visibles desde gran distancia.

En esas imágenes se observa a una mujer con un bebé alzado y aparentes lesiones en los brazos y el rostro. También se ve a dos hombres con gran parte de las ropas quemadas a la altura del torso y afectaciones en la piel.

Algunos de los heridos fueron evacuados en helicópteros, como parte del operativo de emergencia que involucró a paramédicos y militares de la Guardia Nacional y la Marina, de acuerdo con la alcaldía.

- "Fuego en su cuerpo" -

Otro video muestra a decenas de personas que estaban cerca de la zona, quienes huyen aterradas, mientras las llamaradas se expandían a lo lejos.

"Sabemos por imágenes de cámaras de videovigilancia que hubo personas que abandonaron el vehículo con fuego en su cuerpo", declaró a la prensa Pablo Vázquez, secretario de seguridad capitalino.

Unos 28 vehículos también resultaron afectados por el estallido, cuyas causas están siendo investigadas por la fiscalía.

El camión que transportaba 49.500 litros de gas al parecer "sufrió una volcadura", indicó la alcaldesa de Ciudad de México.

El vehículo quedó volcado sobre la calzada, en tanto los bomberos lograron controlar el fuego, según imágenes desde el lugar del percance.

En el sitio también se observaban varios automotores quemados, entre ellos un camión de carga, mientras otros quedaron sin neumáticos y con las ventanillas rotas.

El humo alcanzó una estación del trolebús, uno de los principales medios de transporte de esta urbe de 9,2 millones de habitantes.

El servicio de metro, trolebús y buses articulados fue suspendido temporalmente, lo que sumado al cierre de las vías provocó un gigantesco caos.

En Iztapalapa, una de las demarcaciones más pobladas del país, viven 1,8 millones de personas.

La explosión de este miércoles trajo a la memoria siniestros que involucraron vehículos de transporte de combustibles e infraestructuras de hidrocarburos.

La peor de esas tragedias se produjo en enero de 2019, cuando el incendio y posterior explosión de un ducto que era saqueado dejó 137 muertos en la localidad de Tlahuelilpan, en el central estado de Hidalgo.