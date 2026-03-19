Iglesia de Santa Ana se prepara para Semana Santa con apoyo de internos

La iniciativa busca no solo la conservación de este monumento nacional, sino también brindar oportunidades de transformación a quienes forman parte del programa.

Ciudad de Panamá/Como parte de los programas de reinserción social, un grupo de privados de libertad que integran el Plan Libertad continúa desarrollando labores de mantenimiento en la Iglesia de Santa Ana, ubicada en este corregimiento.

Los trabajos son ejecutados por internos del Centro Penitenciario El Renacer, a pocos días del inicio de la Semana Santa, una de las fechas más importantes para la comunidad católica. Durante la jornada, el grupo recibió la visita de la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, quien conversó con los participantes y los exhortó a continuar desempeñando sus labores con compromiso y excelencia.

La iniciativa busca no solo la conservación de este monumento nacional, sino también brindar oportunidades de transformación a quienes forman parte del programa. A su vez, representa un aporte significativo a la preservación de un sitio que históricamente ha servido como punto de encuentro espiritual para la comunidad.

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Entre los trabajos realizados destacan la aplicación de pintura, el pasteo de paredes y la limpieza profunda tanto en el interior como en el exterior del templo, acciones que contribuyen a mejorar las condiciones del recinto previo a las actividades religiosas.

Para Ana Loisa, residente de El Chorrillo y feligresa del templo desde hace más de una década, este tipo de iniciativas deben mantenerse.

“Esto les va a permitir que, al salir del penal, sean personas de bien, estén preparadas y tengan otra mentalidad y actitud para conseguir un empleo”, expresó.

Por su parte, el privado de libertad Joshua Jurado manifestó su satisfacción por poder aportar a la sociedad: “Es grato que se nos diera esta oportunidad para enmendar nuestro error; esta labor quedará para el futuro”.

El Plan Libertad continúa posicionándose como una herramienta clave para la reinserción social, al tiempo que promueve la conservación del patrimonio histórico y cultural del país.