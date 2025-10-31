Trinidad y Tobago pone a su Ejército en 'alerta general' frente a crisis EEUU-Venezuela

Estados Unidos inició a principios de septiembre una campaña de ataques contra embarcaciones supuestamente dedicadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, que ha dejado al menos 62 muertos y destruido 14 barcos y un semisumergible.

Puerto España, Trinidad y Tobago/Trinidad y Tobago puso en "alerta general" el viernes a su Ejército y llamó al regreso de las tropas a sus cuarteles, según un mensaje difundido por las fuerzas de seguridad al que tuvo acceso la AFP.

La alerta ocurre en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe contra el tráfico de drogas, que Venezuela considera una "amenaza" para un "cambio de régimen".

"Alerta máxima: Con efecto inmediato, las Fuerzas de Defensa de Trinidad y Tobago (TTDF) se encuentran en NIVEL DE ALERTA UNO. Todos los miembros deben presentarse en sus respectivas bases", dice el mensaje enviado por las fuerzas armadas a todos los oficiales.

La policía anuló por su parte "todos los permisos", según mensajes vistos por la AFP.

Los efectivos debían presentarse en sus respectivas bases a las 18H00 locales (22H00 GMT) de este viernes. "Se recomienda encarecidamente a todos que realicen los arreglos necesarios con sus familias y hagan todos los preparativos personales necesarios para el confinamiento", añade el texto.

El despliegue estadounidense se dio poco después de que Washington acusara al presidente Nicolás Maduro de encabezar carteles de droga.

Maduro rechaza las acusaciones y asegura que Estados Unidos busca un cambio de gobierno para apoderarse de las riquezas de Venezuela.

Washington envió el buque de guerra USS Gravely para ejercicios conjuntos a su aliado Trinidad y Tobago, donde permaneció entre el domingo y el jueves.

Venezuela denunció la movida en este pequeño archipiélago ubicado frente a sus costas como una "provocación militar" para generar una guerra.