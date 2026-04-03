Tripulante de avión de EEUU abatido por Irán es buscado por ambos bandos

La guerra, que estalló hace más de un mes tras ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha escalado rápidamente en toda la región, con impacto en la economía mundial y el suministro energético.

Fuerzas iraníes y estadounidenses competían en la madrugada del sábado para recuperar a un tripulante del primer caza estadounidense derribado dentro de Irán desde el inicio de la guerra.

Teherán afirmó que había derribado un caza F-15, mientras que medios estadounidenses informaron que fuerzas especiales de EE.UU. rescataron a uno de los dos tripulantes, y mantienen la búsqueda del segundo.

Además, las fuerzas armadas iraníes aseguraron haber abatido un avión de ataque A-10 en el Golfo, cuyo piloto, según reportes estadounidenses, también habría sido rescatado.

La guerra, que estalló hace más de un mes tras ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha escalado rápidamente en toda la región, con impacto en la economía mundial y el suministro energético.

El Comando Central de Estados Unidos no respondió de inmediato, pero desde la Casa Blanca se indicó que el presidente fue informado. Por su parte, Donald Trump declaró a NBC que la pérdida del F-15 “no afectará las negociaciones” con Irán y añadió: “Es la guerra”.

Desde Irán, un portavoz militar afirmó que “un caza estadounidense hostil fue alcanzado y destruido”, mientras que en televisión estatal se ofreció una recompensa por capturar a los pilotos enemigos con vida.

Ataques cruzados y tensión creciente

Nuevos ataques sacudieron Israel, Irán, Líbano y países del Golfo, mientras fuertes explosiones se registraron en el norte de Teherán, según reportes de la AFP.

Israel confirmó ofensivas contra la capital iraní y Beirut, en paralelo a nuevos lanzamientos de misiles desde Irán, que activaron sistemas de defensa aérea.

Los ataques han comenzado a impactar infraestructura económica e industrial, elevando el temor a una crisis energética global.

Trump advirtió en su red Truth Social que su ejército “ni siquiera ha comenzado a destruir lo que queda en Irán” y amenazó con atacar puentes y centrales eléctricas.

Uno de los ataques destruyó parcialmente un puente en Karaj, cerca de Teherán, dejando 13 civiles muertos y decenas de heridos, según medios iraníes.

En el Golfo, ataques con drones afectaron instalaciones petroleras y energéticas en Kuwait, mientras en Emiratos Árabes Unidos una empresa clave advirtió que tardará hasta un año en recuperar su producción.

Impacto regional y económico

El conflicto también ha golpeado el suministro energético mundial, especialmente tras el cierre del estrecho de Ormuz, una ruta clave por donde transitaba cerca del 20% del petróleo global.

En Líbano, los enfrentamientos entre Hezbolá e Israel han dejado al menos 1,345 muertos, según autoridades locales.

En medio de la escalada, la Casa Blanca propuso aumentar el gasto militar a 1.5 billones de dólares, lo que representa un incremento significativo en el presupuesto del Pentágono.

La situación sigue evolucionando rápidamente, con operaciones militares en curso, pilotos desaparecidos y una creciente presión internacional ante el riesgo de una expansión mayor del conflicto.