Trump abre posibilidad de nueva ronda de diálogos con Irán en Pakistán, según el NY Post

El presidente estadounidense Donald Trump dijo al New York Post que una segunda ronda de conversaciones con Irán podría tener lugar en Pakistán.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el martes al New York Post que una segunda ronda de conversaciones con Irán podría tener lugar en Pakistán "en los próximos dos días", después de que concluyera una primera ronda sin acuerdos el fin de semana.

"Deberían quedarse allí, de verdad, porque algo podría suceder en los próximos dos días y estamos más inclinados a ir allá", dijo Trump, citado en una entrevista telefónica con un periodista del Post en Islamabad.

Después de afirmar en una llamada inicial que era poco probable que las conversaciones regresaran a Pakistán, el Post señaló que Trump volvió a llamar minutos más tarde para decir que era "más probable" que regresaran a Islamabad porque el jefe del ejército del país, Asim Munir, "está haciendo un gran trabajo".