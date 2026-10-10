Trump afirma que Putin 'quisiera ver un acuerdo' sobre la guerra con Ucrania

Trump criticó al presidente ucraniano por no realizar elecciones desde que Rusia invadió su país en febrero de 2022.

Joint Base Andrews, Estados Unidos/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el sábado que su homólogo ruso, Vladimir Putin, querría un acuerdo para poner fin a la guerra con Ucrania, al tiempo que señaló al líder ucraniano, Volodimir Zelenski, de resistirse a un compromiso.

"A Rusia le gustaría llegar a un acuerdo... pero, por la razón que sea, Zelenski no quiere llegar a un acuerdo", declaró Trump a periodistas.

Putin "querría ver un acuerdo, firmemente", dijo Trump sobre una conversación telefónica que mantuvo el viernes con el líder ruso.

Trump criticó al presidente ucraniano por no realizar elecciones desde que Rusia invadió su país en febrero de 2022.

"Creo que debería celebrar unas elecciones y que podría haber resuelto este asunto", dijo Trump.

El sábado, Trump y Zelenski chocaron después de que Washington tomara medidas para aliviar las sanciones sobre el diésel ruso.

Trump dijo a la prensa que Zelenski no había seguido sus instrucciones sobre no atacar a las refinerías rusas y que los ataques de Ucrania a esas instalaciones podrían agravar el riesgo de escasez de combustibles, causada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Zelenski calificó el alivio de la presión de Trump sobre el diésel de Moscú, que podrá volver a colocar grandes volúmenes de ese combustible en los mercados internacionales, como una "decisión débil".