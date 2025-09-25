Trump anuncia aranceles a medicamentos, camiones y materiales para el hogar

Trump lidera una ofensiva arancelaria dirigida principalmente a reducir el déficit comercial de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves nuevos aranceles sobre productos farmacéuticos, camiones de carga pesada, accesorios para remodelación del hogar y muebles.

A partir del 1 de octubre "impondremos un arancel del 100% a cualquier producto farmacéutico de marca o patentado, a menos que una empresa ESTÉ CONSTRUYENDO su planta de fabricación farmacéutica en Estados Unidos", escribió el republicano en su red social Truth.

En otra publicación, Trump escribió sobre un arancel del 25% adicional en "todos los 'camiones pesados' fabricados en otras partes del mundo" para apoyar a fabricantes estadounidenses como "Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks y otros".

Dijo que los aranceles para los camiones se justifican "por muchas razones, pero sobre todo, por propósitos de seguridad nacional".

A principios de año, la administración Trump lanzó una investigación sobre importaciones de camiones para "determinar los efectos sobre la seguridad nacional".

El republicano también se refirió sobre los materiales para la renovación del hogar. "Impondremos un arancel del 50% en todos los gabinetes de cocina, tocadores de baño y productos asociados".

Esta tasa también entraría en vigor el 1 de octubre.

"Además, cobraremos un arancel del 30% en muebles tapizados".

