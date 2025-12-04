Trump contrata a nuevo arquitecto para el salón de baile de la Casa Blanca

El republicano eligió ahora al arquitecto Shalom Baranes, quien "ha dado forma a la identidad arquitectónica de la capital de la nación durante décadas".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contrató a un nuevo arquitecto para el nuevo salón de baile de la Casa Blanca, dijo un portavoz el jueves, tras los desacuerdos surgidos con el diseñador original del proyecto.

Trump tuvo diferencias con James McCrery, un especialista en arquitectura clásica, entre otras cosas por los deseos del presidente de aumentar el tamaño del salón de baile, informaron medios estadounidenses. El nuevo salón costará 300 millones de dólares.

El republicano eligió ahora al arquitecto Shalom Baranes, quien "ha dado forma a la identidad arquitectónica de la capital de nuestra nación durante décadas", para para que se incorpore al proyecto, informó el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle.

"Ahora que comenzamos la transición a la siguiente fase de desarrollo del salón de baile de la Casa Blanca, la administración se complace en anunciar que el talentoso Shalom Baranes se ha unido al equipo de expertos para llevar a cabo la visión del presidente Trump", declaró Ingle en un comunicado.

La empresa trabajó anteriormente en proyectos como la modernización del edificio del Tesoro de Estados Unidos, cerca de la Casa Blanca, y la renovación del Pentágono tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Trump demolió todo el ala este de la Casa Blanca para dar paso a un salón de baile que, según él, tendrá capacidad para 1.000 personas.

Sus planes despertaron la preocupación de que el nuevo edificio pueda eclipsar la propia mansión presidencial, uno de los monumentos más reconocibles del mundo.

El proyecto, que según Trump se financiará íntegramente con fondos privados, aún no ha sido sometido a revisión pública.