Trump dice que puede destruir todos los puentes y plantas energéticas de Irán en ‘cuatro horas’

Trump redobló sus amenazas de destrucción antes del plazo impuesto a los líderes de Teherán, que expirará el martes a las 20:00 (00:00 GMT del miércoles).

Donald Trump aseguró este lunes que Estados Unidos puede destruir todos los puentes y todas las plantas energéticas de Irán en "cuatro horas", una vez que venza el ultimátum que lanzó a Teherán.

Trump redobló sus amenazas de destrucción antes del plazo impuesto a los líderes de Teherán, que expirará el martes a las 20:00 (00:00 GMT del miércoles).

"Tenemos un plan, gracias al poderío de nuestras fuerzas armadas, que prevé que todos los puentes de Irán serán destruidos a medianoche, mañana por la noche, que todas las centrales eléctricas quedarán fuera de servicio", dijo en rueda de prensa.

"Y todo eso se hará en cuatro horas, si queremos", añadió.

"Cada puente en Irán será arrasado para mañana a medianoche, y cada planta de energía en Irán quedará fuera de servicio, ardiendo, explotando y sin poder volver a utilizarse jamás", amenazó.

Las nuevas advertencias luego de que Trump dijera que una propuesta de alto el fuego con Irán era "un paso muy significativo".

"No es suficiente, pero es un paso muy significativo", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca.