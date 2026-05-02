Trump dice que revisará una nueva propuesta de Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que sus soldados están actuando "como piratas" en la intercepción de buques iraníes en el marco del bloqueo naval de sus puertos.

Washington, Estados Unidos/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que pronto revisará la más reciente propuesta de paz de Irán, pero dudó de que pueda ser aceptable para su gobierno.

"Pronto revisaré el plan que Irán acaba de enviarnos, pero no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio lo suficientemente alto por lo que le han hecho a la Humanidad y al mundo en los últimos 47 años", dijo en una publicación en su plataforma Truth Social.

Al menos tres muertos en ataques israelíes en Líbano

Israel lanzó el sábado una nueva serie de ataques en el sur de Líbano, donde al menos tres personas murieron, según la prensa estatal libanés.

El ejército israelí precisó haber golpeado "alrededor de 70 estructuras militares y desmantelado alrededor de 50 sitios de infraestructura Hezbolá en varios sectores".

Hezbolá, por su parte, reivindicó varios ataques contra tropas israelíes, afirmando que eran en respuesta a "violaciones" del alto el fuego.

Convento católico dañado en Líbano

Una organización benéfica católica condenó lo que calificó como un "acto deliberado de destrucción contra un lugar de culto" después de que un convento resultara dañado por fuerzas israelíes en Líbano.

El ejército israelí confirmó que un "edificio religioso" resultó dañado por tropas que operaban en la aldea de Yaroun y que "casas situadas en un recinto religioso" fueron "dañadas" durante una operación para "destruir infraestructura terrorista".

La organización benéfica católica francesa L'Oeuvre d'Orient afirmó que las tropas "destruyeron" un convento perteneciente a las Hermanas Salvatorianas, una orden religiosa greco-católica con la que la vinculada.

Irán dice que "la pelota está en el campo de EEUU"

"Irán presentó su plan al mediador pakistaní con el objetivo de poner fin de manera permanente a la guerra impuesta y ahora la pelota está en el campo de Estados Unidos, que debe elegir entre la vía diplomática o la continuación del enfoque confrontativo", declaró el sábado el viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi.

"Irán, con el objetivo de garantizar sus intereses y su seguridad nacional, está preparado para ambas opciones", añadió ante diplomáticos en Teherán, según la cadena estatal IRIB.

"Somos como piratas", dice Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que sus soldados están actuando "como piratas" en la intercepción de buques iraníes en el marco del bloqueo naval de sus puertos.

"Aterrizamos encima y tomamos el control del barco. Nos hicimos con la carga, nos hicimos con el petróleo. Es un negocio muy rentable", dijo Trump en un mitin en Florida. "Somos como piratas", agregó entre vítores del público.

"Probable" reanudación de la guerra

Un alto mando militar iraní estimó "probable" que se reanude el conflicto armado con Estados Unidos, dado el estancamiento de las negociaciones y las críticas del presidente Donald Trump a la última propuesta de Teherán.

"Es probable que se reanude el conflicto con Estados Unidos, y los hechos demuestran que Estados Unidos no respeta ninguna promesa ni acuerdo", dijo Mohamad Jafar Asadi, inspector adjunto del mando militar central Jatam al Anbiya, citado por la agencia iraní Fars.