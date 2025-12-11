Trump está ‘extremadamente frustrado’ con Ucrania y Rusia

Kiev anunció que entregó a Estados Unidos una contrapropuesta al plan estadounidense que busca poner fin a la guerra con Rusia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está "extremadamente frustrado" con Ucrania y con Rusia, dijo el jueves la portavoz de la Casa Blanca en momentos en que las negociaciones para poner fin a la guerra se han estancado.

Trump reveló el miércoles que durante un diálogo telefónico con los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania, éstos propusieron realizar una reunión el fin de semana con Ucrania y Estados Unidos. Pero el mandatario estadounidense puso en duda la participación de su gobierno.

"El presidente está extremadamente frustrado con ambos bandos de esta guerra", dijo la portavoz Karoline Leavitt. "Él ya no quiere más conversaciones. Quiere acción. Quiere que esta guerra llegue a su fin", añadió.

El emisario especial del presidente, Steve Witkoff, y su equipo "continúan las discusiones con las dos partes en este mismo momento", relató la funcionaria.

Trump reveló que durante la conversación del miércoles hubo un intercambio en "términos bastante duros".

El canciller alemán Friedrich Merz dijo que se habían previsto más conversaciones para este fin de semana y que una reunión internacional sobre Ucrania podría celebrarse a principios de la próxima semana.

"Si hay una verdadera oportunidad de firmar un acuerdo de paz, si sentimos que esas reuniones merecen el tiempo que les dedique Estados Unidos este fin de semana, entonces enviaremos un representante", dijo la portavoz.

"Todavía queda en suspenso si creemos que una paz real puede ser alcanzada y si realmente podremos avanzar", añadió.

