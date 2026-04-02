Trump impone nuevos aranceles a medicamentos

El recargo sobre los productos farmacéuticos pretende acelerar el regreso de plantas de producción a Estados Unidos y podría alcanzar hasta el 100%, pero será del 15% para otros países o territorios.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos / AFP
AFP
02 de abril 2026 - 15:27

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el jueves decretos que imponen nuevos aranceles sobre una serie de medicamentos importados y reconfiguran los existentes sobre metales, exactamente un año después del anuncio de sus aranceles globales.

El recargo sobre los productos farmacéuticos pretende acelerar el regreso de plantas de producción a Estados Unidos y podría alcanzar hasta el 100%, pero será del 15% para países o territorios como la Unión Europea, Japón o Corea del Sur, que cuentan con un acuerdo comercial con Washington.

Al mismo tiempo, la revisión a fondo de los aranceles impuestos a los metales busca responder a las prácticas de empresas que intentan "manipular artificialmente" los precios de su producción para revenderla más barata en Estados Unidos, según la Casa Blanca.

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