Trump impone nuevos aranceles a medicamentos

El recargo sobre los productos farmacéuticos pretende acelerar el regreso de plantas de producción a Estados Unidos y podría alcanzar hasta el 100%, pero será del 15% para otros países o territorios.

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el jueves decretos que imponen nuevos aranceles sobre una serie de medicamentos importados y reconfiguran los existentes sobre metales, exactamente un año después del anuncio de sus aranceles globales.

El recargo sobre los productos farmacéuticos pretende acelerar el regreso de plantas de producción a Estados Unidos y podría alcanzar hasta el 100%, pero será del 15% para países o territorios como la Unión Europea, Japón o Corea del Sur, que cuentan con un acuerdo comercial con Washington.

Al mismo tiempo, la revisión a fondo de los aranceles impuestos a los metales busca responder a las prácticas de empresas que intentan "manipular artificialmente" los precios de su producción para revenderla más barata en Estados Unidos, según la Casa Blanca.