Trump, insatisfecho con la nueva propuesta de Irán para reanudar el diálogo

El alto el fuego entre ambas partes está en vigor desde el 8 de abril, tras casi 40 días de bombardeos de Israel y Estados Unidos sobre Irán y de represalias de Teherán en todo Oriente Medio.

Washington, Estados Unidos/El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que no está "satisfecho" con una nueva propuesta de negociación formulada por Irán, en momentos en que las conversaciones para terminar con la guerra están estancadas.

Tras dos meses de enfrentamientos, Teherán presentó a Washington una oferta renovada para reanudar el diálogo a través del mediador Pakistán, anunció el viernes un medio estatal iraní.

"En este momento no estoy satisfecho con lo que ofrecen", dijo Trump a los periodistas, al culpar del estancamiento de los contactos a la "tremenda discordia" en el seno del liderazgo iraní.

"¿Queremos ir allí y simplemente arrasarlos y acabar con ellos para siempre, o queremos intentar lograr un acuerdo? Quiero decir, esas son las opciones", respondió cuando le preguntaron por los próximos pasos.

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Añadió que "preferiría no" optar por la primera alternativa "por una cuestión humana".

Según una "fuente bien informada" citada por el medio Axios, la Casa Blanca exigió que Irán se comprometiera a no trasladar su uranio enriquecido fuera de sus instalaciones bombardeadas ni a reanudar sus actividades nucleares durante las negociaciones.

El alto el fuego entre ambas partes está en vigor desde el 8 de abril, tras casi 40 días de bombardeos de Israel y Estados Unidos sobre Irán y de represalias de Teherán en todo Oriente Medio.

"Han terminado"

Trump tenía, en teoría, hasta el viernes para solicitar la autorización del Congreso de Estados Unidos para continuar la guerra.

Prefirió enviar una carta a los líderes legislativos para notificarles que las hostilidades contra Irán habían "habían terminado", aunque varios congresistas demócratas señalaron que la presencia continua de fuerzas estadounidenses en la región indica lo contrario.

La guerra ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y sus repercusiones siguen sacudiendo la economía mundial.

Una primera ronda de conversaciones directas en Islamabad el 11 de abril resultó infructuosa y, hasta ahora, no ha tenido continuidad.

El conflicto persiste bajo otras formas: Washington impone un bloqueo a los puertos iraníes en represalia por el cierre por parte de Teherán del estrecho de Ormuz, vía marítima clave por la que antes transitaba una quinta parte de los hidrocarburos que se consumen en el mundo.

El gobierno estadounidense anunció el viernes nuevas sanciones contra los intereses iraníes y advirtió que quienes pagaran un peaje a Teherán para atravesar ese paso se expondrían a sanciones en consecuencia.

El USS Gerald Ford, el portaviones más grande del mundo, abandonó Oriente Medio, pero 20 buques de la Armada estadounidense, entre ellos otros dos portaviones, siguen desplegados en la región.

Washington también autorizó el viernes la venta de sistemas de misiles Patriot a Catar, blanco de ataques de Irán durante el conflicto.

Al mismo tiempo, el Pentágono anunció la retirada de unos 5.000 militares de Alemania en el plazo de un año, una reducción considerable de sus efectivos en el continente ante la indignación de Trump por la negativa de los europeos a apoyarlo militarmente en Irán.

El presidente se mostró particularmente molesto por las declaraciones del canciller alemán, Friedrich Merz, quien afirmó que Washington no tenía "ninguna estrategia" en Irán y que Teherán "humillaba" a la primera potencia mundial.

13 muertos en Líbano

Mientras tanto, Teherán se mantiene inflexible. "La república islámica nunca ha rehuido las negociaciones (...), pero ciertamente no aceptaremos que nos impongan" una política, declaró el viernes el jefe del poder judicial, Qolam-Hosein Mohseni Ejei.

En sintonía con otros dirigentes iraníes, añadió que Estados Unidos "no había obtenido nada" de la guerra.

Aun sin detalles y antes de la reacción de Trump, el anuncio de una nueva oferta iraní provocó una fuerte caída en los precios del petróleo.

El Brent, la referencia mundial del crudo, que había superado los 126 dólares el jueves —un máximo desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022—, cerró a poco más de 108 dólares el viernes.

Si bien gracias a la tregua los iraníes han podido recuperar cierta normalidad, su vida cotidiana se ve lastrada por una inflación que se dispara, al igual que el desempleo, en un país ya debilitado por décadas de sanciones internacionales.

El nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, instó el viernes a las empresas que han sufrido daños a "evitar en la medida de lo posible los despidos", en nombre de la "guerra económica y cultural" que libra Irán.

En el frente libanés, donde Israel combate al movimiento proiraní Hezbolá a pesar de un alto el fuego exclusivo para esa zona, nuevos ataques contra el sur del país causaron 13 muertos, entre ellos un niño y dos mujeres, según las autoridades locales.