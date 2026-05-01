Estados Unidos endurece sanciones contra Cuba e Irán en medio de crecientes tensiones

Estas acciones reflejan un endurecimiento simultáneo de la política exterior de Estados Unidos hacia ambos países, en un contexto de creciente tensión geopolítica y económica a nivel internacional.

Washington, Estados Unidos/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes nuevas sanciones contra los gobiernos de Cuba e Irán, en una escalada de presión económica y política que busca limitar sus fuentes de financiamiento y reforzar la política exterior de Washington.

En el caso de Cuba, la administración estadounidense ordenó medidas destinadas a “asfixiar” al gobierno de La Habana, al que acusa de representar “una amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional. Entre las disposiciones destacan sanciones a bancos extranjeros que mantengan vínculos con el Estado cubano, así como restricciones adicionales en materia migratoria.

Asimismo, Washington anunció castigos para personas vinculadas a los sectores energético y minero, y a quienes considere responsables de “graves abusos de derechos humanos”. Según el decreto, el gobierno cubano mantiene políticas que perjudican a Estados Unidos y contravienen los valores democráticos.

El anuncio coincide con manifestaciones en La Habana, donde miles de ciudadanos marcharon frente a la embajada estadounidense para rechazar lo que califican como amenazas externas. Estas tensiones se suman al embargo vigente desde 1962 y al reciente bloqueo petrolero impuesto por Washington, que ha restringido significativamente el suministro energético hacia la isla.

En paralelo, Estados Unidos también intensificó su presión sobre Irán mediante nuevas sanciones dirigidas a su sistema financiero y energético. El Departamento del Tesoro sancionó a tres empresas iraníes de cambio de divisas, con el objetivo de afectar el flujo de recursos del gobierno de Teherán.

Además, el Departamento de Estado anunció medidas contra la empresa china Qingdao Haiye Oil Terminal Co., Ltd., acusada de importar grandes volúmenes de crudo iraní, lo que habría permitido a Irán generar ingresos millonarios pese a las restricciones internacionales.

Washington advirtió que también evalúa sancionar el sistema de peaje que Irán pretende implementar en el estratégico estrecho de Ormuz, un paso clave para el comercio mundial de hidrocarburos. La zona permanece bloqueada por Irán tras los ataques estadounidenses e israelíes ocurridos a finales de febrero, lo que ha contribuido al alza de los precios del petróleo a nivel global.

Las autoridades estadounidenses reiteraron que continuarán imponiendo sanciones a Irán y a cualquier actor que facilite la evasión de estas medidas, en un intento por frenar lo que consideran actividades desestabilizadoras en la región.

Estas acciones reflejan un endurecimiento simultáneo de la política exterior de Estados Unidos hacia ambos países, en un contexto de creciente tensión geopolítica y económica a nivel internacional.