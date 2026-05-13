Trump quiere presionar a Xi para que 'abra' China a las empresas estadounidenses

Según la administración estadounidense, Trump busca presionar a Pekín, socio estratégico y económico clave de Teherán, para que use su influencia y contribuya a una salida a la crisis en el Golfo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega este miércoles a Pekín junto a un grupo de directivos de grandes empresas con el objetivo de pedir a su homólogo chino, Xi Jinping, que “abra” el mercado chino a los negocios estadounidenses, en su primer encuentro bilateral desde 2017.

El mandatario republicano viaja acompañado de Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y SpaceX y considerado el hombre más rico del mundo. También forman parte de la delegación Tim Cook, director ejecutivo de Apple, y Kelly Ortberg, presidente de Boeing.

Jensen Huang, director ejecutivo del gigante estadounidense de chips Nvidia, se unió al grupo durante una escala en Alaska.

“Le pediré al presidente Xi, un líder de extraordinaria talla, que ‘abra’ China para que estas personas brillantes puedan desplegar todo su talento y ayudar a llevar a la República Popular a un nivel aún más alto”, escribió Trump en su red social Truth Social.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, aseguró que Pekín está dispuesto a trabajar con Washington “para ampliar la cooperación y gestionar las diferencias”.

“China da la bienvenida al presidente Trump en su visita de Estado a China”, declaró el funcionario.

Se trata de la primera visita de un presidente estadounidense a China desde la realizada por el propio Trump en noviembre de 2017, durante su primer mandato. Ambos líderes participarán en recepciones, banquetes, almuerzos y reuniones bilaterales.

Uno de los principales temas sobre la mesa será la posibilidad de prorrogar la tregua alcanzada en octubre en la guerra de los aranceles.

Sin embargo, persisten desacuerdos sobre las tierras raras, los semiconductores, la propiedad intelectual y la situación de Taiwán.

“Larga conversación” sobre Irán

La guerra con Irán, desatada el 28 de febrero tras el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos, ha sacudido la economía mundial y el mercado energético.

Según la administración estadounidense, Trump busca presionar a Pekín —socio estratégico y económico clave de Teherán— para que use su influencia y contribuya a una salida a la crisis en el Golfo.

El presidente estadounidense ya intentó frenar las compras de petróleo iraní por parte de China mediante sanciones, una medida condenada por Pekín, aunque sin provocar una crisis diplomática abierta.

“Vamos a tener una larga conversación” sobre Irán, dijeron funcionarios de la Casa Blanca a periodistas. Poco después, Trump añadió que “no necesita ayuda con Irán”.

Según el mandatario, China —principal importador de petróleo iraní— no ha causado “problemas” desde que Estados Unidos impuso a mediados de abril el bloqueo de los puertos iraníes.

“Nos llevamos bien” con Xi Jinping, afirmó Trump. “Creo que verá que van a pasar cosas buenas”.

La víspera de la llegada de Trump, el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, instó a Pakistán a “intensificar” sus esfuerzos de mediación entre Teherán y Washington, según la agencia estatal Xinhua.

Estados Unidos y China mantienen desde hace años una fuerte competencia estratégica, tecnológica y económica.

“La cumbre parecerá cortés en la superficie, pero en el plano táctico será un partido de rugby en el que cada parte querrá tomar ventaja”, señaló Melanie Hart, experta en China del Atlantic Council.

En 2025, tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, las dos superpotencias protagonizaron una intensa guerra comercial con repercusiones globales, aplicándose mutuamente aranceles y restricciones.

En paralelo a la cumbre, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, sostuvieron reuniones en Corea del Sur para mantener “consultas económicas y comerciales”, informaron medios chinos.

De acuerdo con Xinhua, ambas partes mantuvieron “un intercambio franco, profundo y constructivo sobre la resolución de cuestiones económicas y comerciales de interés mutuo y la ampliación de la cooperación práctica”.