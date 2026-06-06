Tras protestas en Las Minas, Minsa instala módulos temporales y acelera mejoras en centro de salud

Las Minas, Herrera./Un día después de que residentes de Las Minas, en la provincia de Herrera, protestaran para exigir mejores condiciones en el centro de salud del distrito, el Ministerio de Salud (Minsa) anunció que avanza en la reparación del sistema eléctrico de la instalación y anunció la habilitación de módulos temporales para reforzar la atención a los pacientes.

La medida busca garantizar la continuidad de los servicios mientras se realizan adecuaciones en la infraestructura eléctrica del centro médico, que ha registrado problemas asociados a fluctuaciones en el suministro de energía.

Como parte de la respuesta, el Minsa instaló dos módulos temporales climatizados que servirán para ampliar los espacios de atención médica y de enfermería. Las estructuras cuentan con respaldo energético propio y permitirán optimizar el flujo de pacientes, además de ofrecer mayor comodidad tanto a los usuarios como al personal de salud.

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Según la entidad, los módulos también funcionarán como áreas de clasificación y orientación de pacientes, con el objetivo de brindar una atención más organizada, especialmente durante los períodos de mayor demanda.

El Ministerio de Salud aseguró que, pese a las dificultades relacionadas con el sistema eléctrico, el Centro de Salud de Las Minas ha mantenido la atención de la población de manera ininterrumpida. Actualmente se continúan ofreciendo consultas médicas, servicios de enfermería, farmacia, laboratorio y atención en horario extendido.

Las cifras oficiales muestran que durante las últimas semanas se realizaron 596 atenciones de medicina general en horario regular, 165 en horario extendido y 183 durante jornadas de fin de semana. Además, se brindaron más de 500 atenciones de enfermería y se efectuaron 1,958 pruebas de laboratorio.

Paralelamente, especialistas en electromecánica y electricidad desarrollan evaluaciones técnicas y trabajos de adecuación con el propósito de fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico y garantizar condiciones seguras para la prestación de los servicios de salud.

Ayer, los residentes cuestionaron las carencias que enfrenta la instalación y el impacto que esto tiene sobre la población.