Trump rechaza promulgar ley de vivienda hasta que el Congreso apruebe reforma electoral

La nueva ley de vivienda debía ilustrar la lucha emprendida por Trump y los republicanos frente al costo de la vida, tema central de las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre.

El presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó el miércoles promulgar una nueva ley sobre la vivienda hasta que el Congreso apruebe una reforma electoral que impone restricciones a las modalidades de votación, que el mandatario reclama desde hace tiempo.

"La conferencia de prensa y firma del proyecto de vivienda de hoy queda cancelada hasta que aprobemos la tan desesperadamente necesaria Ley para Salvar a Estados Unidos (SAVE AMERICA ACT), que considero una emergencia nacional", publicó Trump en redes sociales.

La Save America Act impulsada por el republicano exige a los estados, que constitucionalmente tienen la potestad de organizar las elecciones, que obliguen a los votantes a presentar una prueba de ciudadanía, como un pasaporte, al registrarse para votar, y una identificación con foto para poder emitir su voto.

Esas medidas son tildadas de discriminatorias por los opositores demócratas, que denuncian un intento de torpedear a su electorado en los estados bajo su control.

La nueva ley sobre la vivienda, aprobada el martes con un amplio apoyo de ambos partidos en el Congreso, tiene como objetivo principal facilitar la construcción de nuevas unidades, en especial mediante la flexibilización de normas y la aceleración de las evaluaciones de impacto ambiental.

Pero para Trump, este texto tiene una "importancia menor" y "pesa poco en comparación con la Save America Act".

Desde hace muchas semanas, Trump exige una y otra vez que la reforma electoral sea aprobada por el Congreso, aun cuando los responsables de la mayoría republicana siguen explicándole que una aprobación de ese tipo es altamente improbable debido a las normas del Senado y a la falta de apoyo incluso dentro del propio campo.

La nueva ley de vivienda debía ilustrar la lucha emprendida por Trump y los republicanos frente al costo de la vida, tema central de las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre.

Trump se reunió este miércoles con la bancada republicana del Senado para limar asperezas, tras varios encontronazos en las últimas semanas.

El Senado aprobó el martes una resolución para ordenar la retirada de las fuerzas estadounidenses involucradas en el conflicto con Irán, una votación no vinculante pero que irritó particularmente a Trump.

"Creo que tuvimos una gran reunión. Tenemos un partido muy unido", dijo Trump a periodistas al salir del encuentro con los senadores.