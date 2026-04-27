El turismo se desploma en Cuba en el primer trimestre de 2026

La caída fue drástica en marzo, cuando solo arribaron al país 35.561 turistas, uno de los niveles más bajos de los últimos años.

La Habana, Cuba/La llegada de turistas a Cuba se derrumbó en el primer trimestre del año, afectada por el bloqueo de combustible de Estados Unidos y la suspensión de vuelos internacionales.

Entre enero y marzo la isla recibió 298.057 visitantes extranjeros, un 48% menos que en el mismo período de 2025, según cifras publicadas por la Oficina Nacional de Estadística e Información.

La caída fue drástica en marzo, cuando solo arribaron al país 35.561 turistas, uno de los niveles más bajos de los últimos años.

El retroceso agrava la crisis de una actividad clave para la economía cubana.

El turismo es la segunda fuente de ingresos en divisas y hasta enero empleaba a más de 300.000 personas en la isla de 9,6 millones de habitantes.

La caída alcanzó a todos los principales mercados emisores. Canadá, históricamente el mayor proveedor de turistas, registró 124.794 visitantes en el trimestre, un 54,2% menos que un año antes.

Las llegadas desde Rusia bajaron un 37,5%, mientras que las de la comunidad cubana residente en el exterior, mayoritariamente radicada en Estados Unidos, cayeron un 42,8%.

El deterioro del sector es prolongado. Entre 2019 y 2025, los ingresos turísticos de Cuba se redujeron cerca de un 70%, según cálculos basados en cifras oficiales, tras el auge generado por el deshielo diplomático con Estados Unidos y el posterior impacto de la pandemia de covid y el refuerzo de las sanciones estadounidenses.

Antes incluso del bloqueo energético impuesto por Washington en enero de este año —tras el cual Cuba solo ha recibido un envío de combustible ruso—, el turismo había caído un 17,8%, con retrocesos en todos los mercados históricos.

En 2025, las llegadas desde Canadá disminuyeron un 12,4%, las de los cubanos residentes en el exterior un 22,6%, las de Rusia un 29% y las de Alemania un 50,5%.

Tras el anuncio oficial en febrero sobre la escasez de combustible para la aviación, aerolíneas canadienses, rusas y europeas anunciaron la suspensión temporal de sus vuelos a la isla, sin precisar una fecha de reanudación.

A diferencia de otros destinos del Caribe, el turismo cubano no ha logrado recuperarse del impacto de la pandemia ni del aumento de la presión estadounidense durante el primer mandato de Donald Trump (2017‑2021).

El bloqueo energético también ha tenido un fuerte impacto sobre otros sectores de ingresos de divisas para Cuba, como la exportación de servicios médicos, el níquel y el tabaco.