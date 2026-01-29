Ucrania se prepara para fortísima ola de frio mientras bombardeos rusos afectan red eléctrica

Esto ocurre en un contexto crítico , en el que la red eléctrica ucraniana se ha visto gravemente afectada en los últimos meses por una serie de ataques aéreos rusos que han dañado centrales eléctricas, transformadores y el sector gasístico .

Kiev, Ucrania/Las temperaturas en Ucrania podrían caer a 30 grados bajo cero en los próximos días, advirtió la agencia meteorológica el jueves, mientras el país se enfrenta a cortes generalizados de electricidad y calefacción debido a los ataques aéreos rusos.

El Centro Hidrometeorológico Ucraniano indicó que del domingo al martes se pronostica un clima muy frío, con temperaturas nocturnas entre -20 y -27 °C, y en algunas zonas, hasta -30 °C.

Estos ataques ya provocaron cortes generalizados de electricidad y calefacción, especialmente en la capital Kiev, donde hasta la mitad de la ciudad se vio afectada en algunos momentos, así como en las principales ciudades de Járkov (noreste), Odesa (sur) y Dniéper (centro).

Las autoridades afirman estar realizando trabajos de emergencia para restablecer la red eléctrica y han habilitado zonas designadas donde los residentes pueden acceder a calefacción y electricidad.

El municipio de Kiev informó el jueves que 613 edificios de la capital seguían sin calefacción.