Ucrania y Rusia se acusan mutuamente de violar la tregua por la Pascua ortodoxa

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aceptó la tregua propuesta por su homólogo ruso, Vladimir Putin, pero afirmó que Kiev respondería "golpe por golpe" a cualquier violación rusa.

Kiev, Ucrania/Ucrania y Rusia se acusaron mutuamente este domingo de haber violado múltiples veces la tregua iniciada la víspera en el frente por la Pascua ortodoxa, un cese de los combates que el Kremlin rechazó prolongar a menos que Kiev acepte sus condiciones.

El alto al fuego entró en vigor el sábado a las 16H00 (13H00 GMT) y concluirá al terminar la jornada del domingo, es decir un total de 32 horas.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aceptó la tregua propuesta por su homólogo ruso, Vladimir Putin, pero afirmó que Kiev respondería "golpe por golpe" a cualquier violación rusa.

Zelenski también consideró el sábado que sería "correcto" que se prolongara este cese al fuego, tras precisar que había hecho esta propuesta a Moscú.

Sin embargo, el Kremlin rechazó esta propuesta mientras Kiev no acepte las condiciones de Moscú para poner fin a esta guerra, iniciada con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

"Mientras Zelenski no tenga el valor de asumir esta responsabilidad, la operación militar especial continuará después de la expiración del alto al fuego", declaró Dmitri Peskov, portavoz de la presidencia.

Una "paz duradera solo podrá alcanzarse cuando hayamos protegido nuestros intereses y logrado los objetivos que nos fijamos desde el principio. Esto es posible desde hoy, pero Zelenski debe aceptar soluciones bien conocidas", añadió.

Rusia exige a Ucrania concesiones políticas y territoriales, en particular una retirada total de la región de Donetsk, controlada en parte por Moscú. Kiev rechaza estas exigencias, ya que las considera una capitulación.

Más de 3.000 violaciones reportadas

Ucrania lleva mucho tiempo exigiendo una tregua prolongada para facilitar las negociaciones sobre un posible acuerdo destinado a poner fin a la guerra. Sin embargo, Rusia rechaza esta idea, alegando que una pausa más larga permitiría al ejército ucraniano reforzarse.

Al igual que durante un alto al fuego similar el año pasado, la calma en el frente de 1.200 km fue relativa.

El Estado Mayor ucraniano acusó el domingo en un comunicado a las fuerzas rusas de haber violado 2.299 veces la tregua. Minutos más tarde, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que las fuerzas ucranianas la violaron 1.971 veces.

Ambos ejércitos se acusaron mutuamente de cientos de ataques de artillería, con drones y de varios ataques de tropas.

Como señal de una relativa disminución de las actividades militares, el Estado Mayor ucraniano destacó sin embargo que no se había registrado ningún ataque ruso con drones de largo alcance del tipo Shahed, bombas aéreas guiadas o misiles.

Por otra parte, el ejército y la Fiscalía ucranianos acusaron el domingo a las fuerzas rusas de haber ejecutado el sábado a cuatro soldados ucranianos que habían sido hechos prisioneros en el frente, cerca de la localidad de Veterinarne, en la región nororiental de Járkov.

Los observadores militares de DeepState, cercanos al ejército ucraniano, publicaron el sábado por la noche imágenes grabadas desde un dron -no verificadas por la AFP- en las que se ve a cuatro personas tumbadas en el suelo con uniforme militar en una zona boscosa, mientras otra, de pie y armada, les dispara.

"Bastante tranquila"

En la región de Járkov, el teniente coronel Vasil Kobziak, de 32 años, declaró el domingo por la mañana a la AFP que, en su sector, la situación estaba "bastante tranquila".

Según este oficial de la 33a brigada mecanizada, el alto al fuego no se está respetando "por completo", pero la disminución de la intensidad de los combates permitió a sus soldados, el domingo por la mañana, poco después del amanecer y en un día gélido, asistir a una misa de Pascua en un bosque de la región.

En Zaporiyia, gran ciudad del sureste de Ucrania que ahora se encuentra a unos veinte kilómetros del frente, Victoria, una dependienta de 21 años, aseguró a la AFP que esta tregua no es más que una "ilusión".

Varios ciclos de negociaciones llevados a cabo bajo los auspicios de Estados Unidos en los últimos meses no han logrado acercar a las partes a un acuerdo, y el proceso se ha estancado aún más desde la guerra en Medio Oriente iniciada tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el 28 de febrero.

La guerra en Ucrania se ha cobrado cientos de miles de vidas y ha desplazado a millones de personas, lo que la ha convertido en el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.