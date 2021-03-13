Universidad de Pakistán expulsa a una pareja por pedirse matrimonio en el campus

Una universidad de Pakistán expulsó a dos estudiantes que se besaron tras comprometerse en el campus, después de que un video de la pedida de mano fuera difundido por las redes sociales esta semana.

En la grabación aparece una estudiante universitaria arrodillándose y pidiéndole matrimonio a su novio y, tras ello, la pareja se abraza, con ramos de flores en las manos, ante la mirada de varios curiosos, incluyendo algunos que grabaron la escena.

La Universidad de Lahore afirmó que la pareja había incurrido en una "violación de las normas" del centro.

En un comunicado divulgado el viernes, la universidad afirma que los dos implicados no acudieron a una reunión disciplinaria y que fueron expulsados por una "infracción seria del código de conducta".

En Pakistán, un país profundamente conservador, están mal vistas las muestras de afecto en público entre dos personas, estén casadas o no.

La pareja rechazó disculparse.

"No hicimos nada malo, y no lo sentimos", tuiteó el joven, Hadiqa Javaid.

"¿Puede alguien explicarnos qué hay de malo en que nuestra pedida de mano fuera en público, en la Universidad de Lahore?", apuntó su prometida, Shehryar Ahmed, añadiendo que antes que ellos otras parejas se habían pedido matrimonio en el campus.

Según afirmaron, recibieron amenazas en línea.

Por su parte, el sindicato Progressive Students' Collective denunció la decisión de la universidad y tuiteó, el sábado, que "la política moral en las universidades se ha convertido en la norma últimamente".

Algunas universidades de Pakistán han prohibido que las mujeres lleven tejanos, camisetas de tirantes o maquillaje, y también las hay que regulan las interacciones entre alumnos y alumnas.

Esta semana, algunas organizadoras de los actos por el Día Internacional de la Mujer en Pakistán aseguraron que recibieron amenazas de muerte, tras una campaña de desinformación en línea destinada a desacreditar sus reivindicaciones.