Venezuela denuncia que EEUU retuvo un barco pesquero en aguas venezolanas

Venezuela/Venezuela denunció este sábado que una embarcación estadounidense mantuvo retenido por ocho horas un barco pesquero que navegaba en aguas venezolanas, en momentos en que Estados Unidos mantiene desplegados buques de guerra en el Caribe.

En las últimas semanas, Estados Unidos desplegó ocho buques en el Caribe sur para lo que ha definido como maniobras contra el narcotráfico internacional, una acción que provocó nuevas tensiones con Caracas.

El viernes, "el buque venezolano 'Carmen Rosa', tripulado por nueve pescadores atuneros, fue asaltado de manera ilegal y hostil por un destructor de la Armada de los Estados Unidos, el USS Jason Dunham", informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela en un comunicado.

La embarcación navegaba "a 48 millas náuticas al noreste de la Isla La Blanquilla, en aguas que corresponden a la Zona Económica Exclusiva venezolana", agregó el ministro en el comunicado.

"El navío de guerra desplegó dieciocho efectivos con armas largas que abordaron y ocuparon la embarcación pesquera durante ocho horas", detalló la nota, que consideró que el episodio "constituye una provocación directa a través del uso ilegal de medios militares".

Según el gobierno venezolano, "quienes dan la orden de hacer esas provocaciones están a la búsqueda de un incidente bélico en el Caribe". Las fuerzas armadas venezolanas monitorearon y registraron el incidente minuto a minuto.

Las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos escalaron después que el presidente Donald Trump anunciara que su fuerza naval había atacado una lancha con 11 personas a las que calificó de narcotraficantes y que, según afirma, salieron de Venezuela.

Washington, que no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, lo acusa de encabezar una banda de narcotraficantes llamada "El Cartel de los Soles" y ofrece 50 millones de dólares por su captura.