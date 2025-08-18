Zelenski dice que Rusia no deber ser 'recompensada' por su invasión a Ucrania

Zelenski ha rechazado las concesiones territoriales, pero declaró estar dispuesto a discutir el tema en el contexto de una cumbre trilateral con Trump y Putin.

Washington, Estados Unidos/El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó el lunes, antes de reunirse con Donald Trump, que Rusia no debería ser "recompensada" por su invasión, después de que el mandatario estadounidense presionara a Ucrania para que hiciera concesiones a cambio de la paz.

Las conversaciones, en las que también participarán líderes europeos, se producen tras la cumbre del viernes entre el presidente estadounidense y su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska, en la que no se logró un acuerdo de alto el fuego en la guerra.

Trump, quien tras reunirse con Putin abandonó su insistencia en una tregua en favor de un acuerdo de paz definitivo, declaró el domingo que Zelenski podría poner fin a la guerra "casi de inmediato, si así lo quiere", pero que, para Ucrania, "no hay vuelta atrás" en Crimea ni "ninguna entrada en la OTAN".

Zelenski y los líderes europeos han advertido contra las concesiones políticas y territoriales a Rusia, cuyo ataque a Ucrania desde febrero de 2022 ha causado decenas de miles de muertes.

"Rusia no debería ser recompensada por su participación en esta guerra... Y es Moscú quien debe escuchar la orden: ¡Alto!", declaró Zelenski en Facebook la madrugada del lunes.

Se espera que Trump y Zelenski se reúnan a solas antes de que se les unan los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Finlandia, así como el jefe de la OTAN, Mark Rutte, y la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, según la Casa Blanca.

Los líderes europeos también mantendrán una reunión preparatoria con Zelenski antes de las conversaciones con Trump, informó la Unión Europea.

Puedes leer: Nuevas lluvias monzónicas dejan más de 20 muertos en Pakistán

Antes de la reunión del lunes, China instó a "todas las partes" a acordar la paz "lo antes posible".

Será la primera vez que Zelenski visite la Casa Blanca desde febrero, cuando Trump y su vicepresidente JD Vance le reprendieron por no mostrar suficiente gratitud por la ayuda de Estados Unidos contra la invasión rusa.

Sobre el terreno, las hostilidades continúan, con mortales ataques mutuos con drones.

Rusia mantuvo sus ataques contra Ucrania antes de las nuevas conversaciones, disparando al menos 140 drones y cuatro misiles balísticos entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, informó la fuerza aérea ucraniana.

Un ataque con drones rusos contra un bloque de apartamentos de cinco plantas en la ciudad de Járkov causó la muerte de al menos siete personas, según las autoridades.

Zelenski calificó los ataques como un intento de "humillar los esfuerzos diplomáticos".

Mientras tanto, los bombardeos ucranianos en las zonas ocupadas por Rusia de las regiones de Jersón y Donetsk causaron la muerte de dos personas, informaron las autoridades instaladas en Moscú.

Debate sobre el territorio

Rusia ocupa actualmente una quinta parte de Ucrania.

Anexionó Crimea en 2014 tras un referéndum denunciado como un fraude por Kiev y Occidente, e hizo lo mismo en 2022 en cuatro regiones ucranianas: Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporiyia, a pesar de que sus fuerzas aún no las han conquistado por completo.

El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, dijo esperar que el lunes se alcance un "consenso" con Zelenski y que Estados Unidos pueda "volver a negociar con los rusos para impulsar este acuerdo de paz y llevarlo a buen término".

Witkoff aseguró que, en Alaska, Rusia hizo "algunas concesiones" territoriales con respecto a cinco regiones ucranianas clave en la guerra.

Un funcionario al tanto de las conversaciones telefónicas mantenidas el sábado entre Trump y los dirigentes europeos contó a AFP que el presidente ruso está "exigiendo en la práctica que Ucrania abandone el Donbás" y, por lo tanto, ceda completamente este territorio, que incluye las regiones de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania.

Rusia también propone congelar el frente en las regiones de Jersón y Zaporiyia (sur).

"Hay un debate importante con respecto a Donetsk y lo que sucedería allí (...). Se detallará específicamente el lunes", aseguró Witkoff, sin dar más detalles.

En Europa existe la preocupación de que Washington pueda presionar a Ucrania para que acepte las condiciones establecidas por Rusia.

Zelenski ha rechazado las concesiones territoriales, pero declaró estar dispuesto a discutir el tema en el contexto de una cumbre trilateral con Trump y Putin.

Garantías de seguridad

Washington no ha impuesto sanciones adicionales a Moscú y la espléndida bienvenida que recibió Putin en Alaska, en su primera visita a Occidente desde la invasión de Ucrania, se consideró como un golpe diplomático del Kremlin.

Sin embargo, Trump mencionó una garantía de seguridad para Kiev similar a la del Artículo 5 de la OTAN, aunque fuera del marco de la Alianza Atlántica, que Moscú considera una amenaza existencial para sus fronteras.

El presidente francés indicó que los dirigentes europeos le preguntarán "hasta qué punto" Estados Unidos está dispuesto a contribuir a las garantías de seguridad ofrecidas a Ucrania en un posible acuerdo de paz.

Zelenski, por su parte, calificó de "histórica" la decisión estadounidense de ofrecer a su país garantías de seguridad