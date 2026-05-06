Wall Street abre con subidas esperanzada en acuerdo sobre Medio Oriente

En las primeras operaciones, el Dow Jones subía un 0,97%, el Nasdaq ganaba un 0,65% y el índice ampliado S&P 500 avanzaba un 0,60%.

Washington, Estados Unidos/La Bolsa de Nueva York abrió el miércoles con una clara subida, impulsada por la caída del precio del petróleo generada por las esperanzas de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y por el renovado interés por la inteligencia artificial.

En las primeras operaciones, el Dow Jones subía un 0,97%, el Nasdaq ganaba un 0,65% y el índice ampliado S&P 500 avanzaba un 0,60%.

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