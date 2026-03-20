Wall Street cierra en rojo por guerra en Oriente Medio

Antes de los primeros ataques de Israel y Estados Unidos en Irán, los inversores anticipaban un recorte de las tasas de interés estadounidenses en junio o julio.

La Bolsa de Nueva York cerró a la baja el viernes, al término de una semana marcada por el nerviosismo frente al alza de los precios de la energía debido al conflicto en Oriente Medio.

El índice Dow Jones cayó un 0,97%, el Nasdaq un 2,01% y el índice ampliado S&P 500 un 1,51%.

Los inversores aumentan su preocupación por lo que pueda ocurrir en los próximos días en el frente militar, dijo a la AFP Angelo Kourkafas, de Edward Jones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó el viernes un eventual alto el fuego con Irán, casi tres semanas después del inicio de la guerra.

Entretanto, el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, afirmó que Irán había asestado un golpe demoledor a sus enemigos.

"Cuanto más dure la guerra, mayores serán las repercusiones económicas", advirtió Kourkafas.

En una semana, el S&P 500, el índice de referencia del mercado bursátil estadounidense, cayó un 1,90%.

"El riesgo adicional esta semana ha sido el daño a la infraestructura energética", señaló Kourkafas.

La mayor planta de gas natural licuado (GNL) del mundo, ubicada en Catar, sufrió graves daños tras los ataques iraníes.

Otros centros de producción en el Golfo, así como refinerías, han sido blanco de ataques de Irán o Israel.

Según Kourkafas, "el aumento de los precios del petróleo no sólo mantiene el nerviosismo en los mercados bursátiles, sino que también está modificando las expectativas sobre las tasas de interés".

Antes de los primeros ataques de Israel y Estados Unidos en Irán, los inversores anticipaban un recorte de las tasas de interés estadounidenses en junio o julio.

Según la herramienta de monitoreo FedWatch de la CME, ya no se prevén medidas de ese tipo este año, e incluso algunos anticipan un endurecimiento de la política monetaria para contener la inflación.

Este viernes el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subió al 4,38%, desde el 4,28%, con respecto al cierre del día anterior, un nivel desconocido desde el verano boreal.

En febrero se situaba en 3,94%.

En el ámbito corporativo, el fabricante estadounidense de servidores Super Micro Computer se desplomó más del 33%, hasta los 20,52 dólares.

La empresa estadounidense de paquetería FedEx (+0,77%, hasta los 358,85 dólares) se benefició a su vez de resultados mucho mejores de lo previsto en su tercer trimestre fiscal.

SolarEdge Technologies, especializada en equipos fotovoltaicos, vio por su lado dispararse el precio de sus acciones (+13,29%, hasta los 51,73 dólares).