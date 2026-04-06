Wall Street termina al alza y espera una tregua entre EEUU e Irán

Los operadores del mercado evalúan las probabilidades de un alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, que están en guerra desde el 28 de febrero.

Washington, Estados Unidos/La Bolsa de Nueva York finalizó en números verdes el lunes a pesar de las persistentes tensiones geopolíticas y de una nueva alza en los precios del petróleo.

El Dow Jones finalizó con una subida de un 0,36%, el Nasdaq avanzó un 0,54% y el ampliado S&P 500 trepó un 0,44%.

Los operadores del mercado evalúan las probabilidades de un alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, que están en guerra desde el 28 de febrero.

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