Wall Street termina al alza en medio de temores en torno a la Fed

La bolsa de Nueva York terminó al alza este lunes, a pesar de las preocupaciones por la independencia de la Reserva Federal (Fed) tras la investigación penal abierta al presidente del banco central estadounidense.

El índice ampliado S&P 500 subió un 0,16% y el Dow Jones un 0,17%, ambos alcanzando nuevos récords, mientras que el Nasdaq avanzó un 0,26%.

Al inicio de la sesión, Wall Street "abrió a la baja, citando las amenazas que pesan sobre la independencia de la Fed como uno de los principales factores de esta debilidad", explicó Patrick O’Hare, de Briefing.com.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, informó el domingo que el banco recibió una citación del Departamento de Justicia relacionada con su testimonio ante el Senado en junio, en el que declaró sobre un gran proyecto de renovación de las oficinas de la institución.

La citación, que podría desembocar en acciones penales en su contra, ocurre en medio de las presiones del presidente estadounidense sobre la Fed para que baje drásticamente los tipos de interés, cuando la inflación sigue por encima de su objetivo del 2%.

"Pero un apoyo omnipresente en favor de la independencia de la Fed resonó a lo largo del día y contribuyó a enderezar en parte el mercado", dijo a la AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

Expresidentes de la Fed denunciaron una instrumentalización de la justicia destinada a "socavar la independencia" del organismo.

"La historia ha demostrado que la independencia de los bancos centrales es primordial", añadió Art Hogan.

Los inversionistas esperan este martes la publicación del índice de precios al consumo (IPC) de diciembre. "Una caída inesperada sería sin duda bien recibida, pero un alza sorpresiva podría acarrear una mayor volatilidad en los mercados", detalló Hogan.