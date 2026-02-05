Xi pide a Trump ‘respeto mutuo’ y elogia vínculo con Putin

Rusia y China estrecharon sus lazos económicos, diplomáticos y militares desde la invasión rusa a Ucrania, en 2022 y buscan mostrar un frente unido.

El presidente chino, Xi Jinping, abordó este miércoles temas espinosos como Irán y Taiwán en una llamada con Donald Trump, en la que pidió "respeto mutuo", después de elogiar durante la jornada los vínculos entre China y Rusia.

Más temprano, Xi habló por videoconferencia con el presidente ruso, Vladimir Putin, quien destacó que la alianza con China es un "factor de estabilidad" frente a una situación mundial de creciente "turbulencia".

En la conversación con Trump, Xi expresó su esperanza de que las diferencias entre las dos mayores economías del mundo, incluidas las diferencias comerciales, se puedan resolver de forma amistosa, pero advirtió que Estados Unidos debe manejar con "cautela" la venta de armas a Taiwán.

"Abordando las diferencias una a una y fomentando continuamente la confianza mutua, podemos forjar un camino adecuado para que ambos países se lleven bien", afirmó Xi, informó la cadena estatal CCTV.

"Hagamos de 2026 un año en el que China y Estados Unidos, como dos grandes Estados, avancen hacia el respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación beneficiosa para todos", añadió.

Trump comentó la llamada en una publicación en su plataforma Truth Social donde afirmó: "la relación con China, y mi relación personal con el presidente Xi, es extremadamente buena, y los dos estamos conscientes de lo importante que es que se mantenga así".

El mandatario republicano dijo que abordaron temas como el comercio internacional, Taiwán, y la guerra de Rusia en Ucrania, Irán, así como una posible visita a China del presidente estadounidense.

Xi afirmó que "el tema de Taiwán es el asunto más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos".

"Estados Unidos debe manejar con cautela la venta de armas a Taiwán", afirmó Xi, según la cadena estatal CCTV.

China y Taiwán están separadas políticamente desde 1949, cuando las tropas nacionalistas de Chiang Kai-shek perdieron la guerra civil contra las comunistas de Mao Zedong y huyeron a la isla, pero Pekín considera que sigue siendo parte de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para hacerse con el control.

Washington no reconoce oficialmente a Taiwán, pero es el principal apoyo militar de la isla.

Un "factor de estabilidad"

Durante la conversación con Putin, el líder chino afirmó que "desde principios de año, la situación internacional se ha vuelto cada vez más turbulenta", según extractos publicados por la televisión estatal china CCTV.

"Ambas partes deberían (...) asegurarse de que las relaciones entre China y Rusia continúen desarrollándose de forma estable, por el buen camino, mediante una coordinación estratégica más profunda", declaró el presidente chino.

Xi agregó que como "miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, China y Rusia tienen la obligación de alentar a la comunidad internacional a defender la equidad y la justicia (...) y de mantener conjuntamente la estabilidad estratégica mundial".

Durante la conversación, Putin dijo que "un contexto de creciente turbulencia, la alianza entre Moscú y Pekín es un importante factor de estabilidad", según un video divulgado por el gobierno ruso.

Xi y Putin ya habían intercambiado el 31 de diciembre mensajes de felicitaciones por el Año Nuevo, después de reunirse en la capital china en septiembre. En mayo, Xi visitó Moscú.

En la actualidad, China es un socio comercial esencial para Rusia, como primer comprador mundial de hidrocarburos, en un mercado muy restringido por las sanciones de las potencias occidentales contra Moscú por la guerra en Ucrania.

La videoconferencia de este miércoles entre Xi y Putin tuvo lugar justo cuando Estados Unidos afirma estar un poco más cerca de alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto en Ucrania.

Delegados de Rusia y Ucrania iniciaron este miércoles una nueva ronda de conversaciones en Abu Dabi, con la presencia de enviados de Estados Unidos.