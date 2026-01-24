Zelenski dice que habrá nuevas negociaciones con Rusia 'posiblemente a partir de la próxima semana'

Kiev, Ucrania/El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, indicó el sábado que habrá nuevas negociaciones con Rusia "posiblemente a partir de la próxima semana", después de un segundo ciclo de conversaciones este sábado en Abu Dabi, que calificó de "constructivas".

"Se debatieron muchas cosas y es importante que las conversaciones hayan sido constructivas", escribió Zelenski en X, antes de añadir que habrá nuevos encuentros.

Abu Dabi acogió una segunda ronda de conversaciones entre ucranianos, rusos y estadounidenses el viernes y el sábado, con el objetivo de poner fin a casi cuatro años de guerra en Ucrania.