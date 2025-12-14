Zelenski se reúne con emisarios de EEUU en Berlín para negociar un fin del conflicto

Antes de la reunión, Zelenski declaró que está predispuesto al "diálogo" y afirmó que la reunión es "importante", durante una conferencia de prensa en línea.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se reunió el domingo durante más de cinco horas en Berlín con una delegación estadounidense encabezada por el emisario especial Steve Witkoff y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, para negociar un fin de la guerra con Rusia.

"Ha habido muchos avances" en las conversaciones con Ucrania en Berlín, dijo Witkoff, enviado estadounidense, tras reunirse con Zelenski con el objetivo de encontrar una solución diplomática a la guerra con Rusia.

La reunión entre el mandatario ucraniano, el enviado estadounidense y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, duró más de cinco horas e incluyó "discusiones a fondo sobre el plan de paz de 20 puntos, programas económicos y más", declaró Witkoff en X, añadiendo que se celebraría otro encuentro el lunes por la mañana.

El presidente estadounidense busca terminar con este conflicto que se extiende desde hace casi cuatro años, pero siguen pendientes cuestiones claves en las negociaciones como las concesiones territoriales por parte de Ucrania, las garantías de seguridad que pide Kiev y si Rusia acepta las propuestas hechas por los europeos y los estadounidenses.

"Comenzamos nuestra reunión", informó Zelenski en Facebook, en un mensaje con una foto de la delegación ucraniana junto al canciller alemán, Friedrich Merz, y a los representantes estadounidenses, entre los que se encontraban Witkoff, Kushner y el comandante en jefe de la OTAN en Europa, el general estadounidense Alexus Grynkewich.

Antes de la reunión, Zelenski declaró que está predispuesto al "diálogo" y afirmó que la reunión es "importante", durante una conferencia de prensa en línea.

Zelenski añadió que aún no ha recibido respuesta de Estados Unidos a la última versión del plan de propuestas para poner fin al conflicto, modificado esta semana por Kiev y sus aliados europeos y posteriormente enviado a Washington.

Zelenski reiteró que Kiev quiere garantías de seguridad de sus aliados europeos y de Washington para disuadir a Rusia de atacarlo de nuevo en caso de un alto el fuego.

"Estamos considerando un plan marco de 20 puntos, que culmina en un alto el fuego (...) queremos asegurarnos de que no se repita una guerra", declaró.

Especificó que las "discusiones bilaterales de seguridad" están considerando actualmente un mecanismo inspirado en el Artículo 5 de la OTAN (que prevé la protección mutua de los Estados miembros, NDLR), sin la adhesión formal de Ucrania a la Alianza Atlántica.

Zelenski afirmó que espera que Estados Unidos respalde la idea de congelar la línea del frente donde está en lugar de que Ucrania ceda toda la región oriental del Donbás, como exige Moscú.

"La opción más justa es que las cosas 'se queden como están'", argumentó Zelenski.