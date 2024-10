Recortes en inversión, falta de empleos y nada de 'chen chen' preocupa a diputada de Vamos

Tres de los 87 proyectos de ley que ha presentado la bancada independiente Vamos han sido aprobados en tercer debate, 37 han sido prohijados y 4 están en primer debate, así lo afirmó la diputada Janine Prado.

Entre los proyectos más apremiantes, se discutió y aprobó la iniciativa que establece el acceso a agua potable a toda la población como un derecho.

Prado aprovechó para hablar sobre los 100 días de gobierno, aseverando que uno de los grandes retos a los que se le ha hecho frente es la crisis en la Caja de Seguro Social con la instalación de mesas de trabajo para elaborar el proyecto de reforma a la institución.

La diputada espera que a la Asamblea Nacional llegue un proyecto consensuado con todas las partes que están en la mesa, para entonces ellos entrar a analizar cada artículo, si cumplen los objetivos o no, para poder tomar decisiones.

En el recorte en el presupuesto general del Estado para la vigencia del 2025, la diputada respaldó el recorte que se hizo a la Asamblea Nacional, sin embargo, mostró preocupación al ver que el presupuesto de inversión del Ministerio de Obras Públicas es muy bajo, considerando que hay mucho que hacer por la estructura vial del país.

“La única manera de lograr lo que el presidente prometió en campaña que fue esa reactivación económica tiene que venir de la mano de inversión, además, en temas de funcionamiento veníamos de un aumento donde se cuestionaba mucho el aumento de personal”, — Janine Prado - Diputada de Vamos

Señaló que mientras se está aumentando el presupuesto para funcionamiento, se hacen recortes drásticos en inversión, pero espera a que en las vistas presupuestarias se pueda explicar cuál es la visión del Ejecutivo en este sentido.

Resumió en que es importante que se le esté dando la cara al problema de la CSS, pero sí se queda con la preocupación de que la promesa de la reactivación económica, generación de empleos y ‘más chen chen en el bolsillo de los panameños’ es algo que no se está percibiendo.

Drama en el Ifarhu

Tras las declaraciones del director del Ifarhu, Jaime Díaz, sobre la falta de liquidez de la institución, que pone entre dicho la situación de más de 200 mil estudiantes que cuentan con beneficios para su educación, Prado señaló que es importante besucar mecanismos de respuestas de emergencia para asistir a los jóvenes.

Recalcó que el hecho de tener una beca no es malo, sino sinónimo de orgullo, por lo que no se pueden satanizar estos beneficios. No obstante, es necesario que se reforme el reglamento del Ifarhu, y la forma en que se entregan las becas y auxilios económicos.

Abusos en la infancia

Recientemente se conoció uno de los tantos casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, en el que una menor de 11 años fue abusada y quedó embarazada.

Prado señaló que se han hecho acercamientos con el Sinniaf, tanto a nivel central como regional para darle seguimiento a este y otros tantos casos.

Agregó que están buscando endurecer las penas contra los agresores, enfatizando que lo más importante es trabajar en la prevención.

Dicho esto, indicó que es importante analizar cuáles son los factores que están incidiendo en este comportamiento, como el aislamiento de las comunidades, la situación social de vulnerabilidad, educación, entre otros.

Agregó que es imperante que se sigan abordando los procesos de acompañamiento en este tipo de casos porque mientras se espera a que las cosas se resuelvan, la infancia de los niños está pasando.