Aclaran dudas sobre las vacunas contra la COVID-19

Eduardo Ortega, del Consorcio de Vacuna contra la COVID-19, manifestó que la vacuna de Pfizer ya fue sometida a la FDA para su regulación por las autoridades regulatorias norteamericanas, mientras que la de AstraZeneca será sometida dentro de las próximas semanas por parte de las autoridades europeas.

“Esperamos que algunas de estas vacunas esté aprobada para mitad de diciembre y que pueda llegar a nuestro país para principio del próximo año”, señaló Ortega.

Explicó que existen dos grupos consultivos conformados por diferentes especialistas están asesorando al Ministerio de Salud, al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Programa Ampliado de Inmunización, quienes analizan las informaciones que presentan las compañías y se realiza una recomendación de cuál es la más adecuada en términos de eficacia y seguridad de acuerdo a los estudios en las diferentes fases.

En cuanto a la efectividad de estas vacunas, Ortega señaló que según los datos de eficacia de la fase tres, la vacuna de Pfizer tiene 95 %, la de Moderna 94 %, mientras que la de AztraZeneca tiene un 70 % de efectividad promedio, aunque aún se está discutiendo porque realizaron dos estudios.

“Yo diría que la eficacia es por arriba del 90 %, estas vacunas son de dos dosis y el intervalo de aplicación puede ser de dos a tres semanas, es necesario aplicar las dos dosis para desarrollar una mejor respuesta inmune. Pensamos que esa respuesta puede durar por lo menos un año”, dijo Ortega.

Aclaró que, en Panamá la aplicación de vacunas no es obligatoria, pero se cuenta con un programa de inmunización que es uno de los mejores de la región, además, resaltó la importancia de que las personas se vacunen para poder eliminar el virus y reabrir la economía en su totalidad.

“Estos estudios han reclutado a más de 80 mil personas a las que se les ha dado un seguimiento de 2 meses luego de la segunda dosis, los efectos secundarios que podrían presentarse lo hacen en las siguientes 2 semanas después de vacunación”, expresó Ortega.

Indicó que en menos del 5 % de las personas vacunadas presentaron dolor de cabeza, malestar general, dolor muscular, dolor articular y fatiga.

Para el experto, las vacunas pueden mejorar lo que el sistema inmunológico por si solo hace, por lo que recomienda que las personas que fueron contagiadas con covid vacunarse y aplicarse las dos dosis para tener una mejor respuesta inmunológica.

Vacunas de ARN

Detalló que el Ácido Ribonucleico, que es el componente de dos de las vacunas que son eficaces, el ARN codifica información y fue modificado para que implementarlo dentro de la secuencia de una proteína de interés para que la célula produzca esta proteína, o sea, que la célula se convertirá en productora de vacuna para nosotros.

“El ARN entra a la célula a través de una gotita de grasa y lo libera dentro de la célula, pero no ingresa al núcleo, no se puede integrar ni modificar el ADN. La secuencia de ARN mensajero es utilizado por el ribosoma que funciona como un lector de código de barra, lee la información y empieza a reproducirla dentro de nuestra célula. El ARN se desintegra, solo dura pocas horas dentro de nuestra célula por lo que no puede causar daños”, aclaró Ortega.

Aunque aún no se sabe en ciencia cierta cuánto dure la inmunización, se espera que esta dure por lo menos un año.

Cadena de Frío

Ortega explicó que para que el ARN no se desintegre hay que protegerlo sometiéndolo a bajas temperaturas, incluso una de ellas necesita un almacenamiento de -70°C, por lo que el programa de inmunización ya se prepara con congeladores para almacenarla.