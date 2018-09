Acodeco advierte que promotora de edificios en Limajo 'tiene que hacerse responsable'

Así manifestó este miércoles 5 de septiembre el funcionario en Noticias AM, donde resaltó que lo ocurrido “debe llamar a todas las autoridades involucradas y a las ingenierías municipales a revisar los procedimientos”.

La edificación Madison Towers fue construida sobre servidumbre pluvial. Al menos 55 familias habitan los apartamentos de estos tres edificios, que deberán ser demolidos por orden del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

El promotor de la obra indicó que contaba con todos los permisos para la construcción, así como con los sellos de las autoridades pertinentes.

Sin embargo, García sospecha que no se realizaron debidamente las inspecciones para detectar esta falla, que ahora mantiene en el limbo a los residentes de estos edificios.

“Yo no sé si algunos de esos sellos se obtuvieron de alguna forma indebida o no, o si solamente se pusieron esos sellos y no se hicieron inspecciones”, expresó el administrador de Acodeco en Noticias AM. “Esto no se trata de un trámite burocrático. Se supone que alguien tiene que realizar inspecciones”.

Sobre el tema, García agregó que aún no se han presentado reclamos ante la autoridad sobre las irregularidades en estos edificios e invitó a las familias afectadas a reunirse con la Acodeco para analizar distintas acciones.

El funcionario añadió que los residentes tienen el derecho a demandar a la inmobiliaria por las anomalías, aunque la acción legal puede tomar años en resolverse.

“La cadena de responsabilidades, el eslabón inicial comienza con el promotor”, comentó García. “Los consumidores no pueden quedar en indefensión”.

El administrador general de Acodeco además brindó recomendaciones a las personas que están pensando en adquirir un apartamento o residencia.

Nunca firme un contrato o pagaré en blanco sin saber las condiciones y sin conocer todas las características de la propiedad.

Busque antecedentes de la empresa antes de entregar un abono.

Certifique que la información plasmada en los contratos es la misma que aparece en el sitio web del promotor.

El 25% de las quejas que procesa la Autoridad de Protección al Consumidor al año corresponden al sector inmobiliario. De las 4 mil denuncias tramitadas, alrededor de mil son contra empresas de este rubro económico.