Aduanas de Panamá retuvo a viajeros con más de 45.000 dólares no declarados

Tres casos de retención de dinero se dieron en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal de Panamá, en los que se vieron involucrados viajeros de nacionalidades colombiana, boliviana y haitiana que pretendían introducir al país unos 45,640 dólares no declarados, informó hoy una fuente oficial.

El primer caso se dio el pasado 28 de diciembre cuando a una pasajera de nacionalidad colombiana se le hizo la verificación de la cantidad de dinero declarado (9.000 dólares).

Tras la revisión, los inspectores de la Zona Aeroportuaria de Tocumen descubrieron que la extranjera, quien llegó al país en vuelo procedente de Bogotá, en realidad traía consigo 12.440 dólares, los cuales le fueron retenidos para investigación.La segunda situación ocurrió el pasado 30 de diciembre en la misma terminal aérea, con una pasajera procedente de Haití que mostró un perfil sospechoso.Esto llevó a los inspectores aduaneros a realizarle una revisión rutinaria encontrando que esta viajera tenía en su poder la cantidad de 12.123 dólares que no había declarado, por lo que le fueron retenidos.El último caso se produjo el 1 de enero con el arribo del vuelo procedente de Bolivia.En esta ocasión los inspectores aduaneros le retuvieron a un pasajero boliviano 21.077 dólares, ya que en la Declaración Jurada del Viajero había anotado que cargaba consigo 20.000 dólares, por lo que ahora tendrá que explicar el por qué no declaró los 1.077 que tenía de más, señala un comunicado de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA).A los tres viajeros se les entregó 500 dólares para sus gastos personales, mientras que el dinero restante permanecerá depositado en la Caja de la Administración de Aduanas hasta deslindar las responsabilidades del caso, según la información oficial.La no declaración o declaración falsa efectuada bajo la gravedad de juramento por el viajero, al ingresar o salir del territorio aduanero panameño, es un delito de defraudación aduanera.La defraudación aduanera es penalizada por las leyes de Panamá con multa y prisión, así como con la confiscación inmediata del dinero, documento negociable o valor, recordó la ANA.