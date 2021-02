Advierten que renuncia del procurador Ulloa revela una 'fragilidad institucional en crisis'

La renuncia del procurador general de la Nación, Eduardo Ulloa genera una ola de reacciones por lo inesperado de este anuncio y el impacto que genera en la coyuntura que vive el país.

Ana Matilde Gómez, exprocuradora general de la Nación, dijo que esta situación deja claro que hay una fragilidad institucional ya a nivel de crisis y la “brecha tan grande que se está abriendo en la democracia panameña por la falta de respeto a la institucionalidad y los periodos constitucionales de los procuradores está dejando tal debilidad”.

“Lo que quiero decir es que las instituciones no están cumpliendo la función para la que están diseñadas en una Constitución que ya se quedó obsoleta para las demandas sociales”, recalcó.

Incluso, dijo que el diseño del sistema político del país no sirve para lo que tiene que atender.

El problema, según la exprocuradora, es que el balance del diseño no funciona, porque la Corte que es la que puede sacar al procurador investiga al poder político y el poder político investiga a la Corte. “Esa es una falla terrible del sistema y abre una brecha enorme a la democracia. La renuncia de un procurador no es cualquier cosa, no es algo a lo que deberíamos acostumbrarnos”.

Gómez manifestó que no se sabe a ciencia cierta qué es lo que ha llevado a Ulloa a renunciar, siendo un hombre con pertenencia a la institución.

Casos de Alto perfil

En cuanto a qué sucederá con los casos de alto perfil, Gómez dijo que son una serie de fiscales los que se encargan.

“Esos casos están casi listos y hay fiscales que están allí a los que se les va a poder preguntar”, recalcó.

Agregó que, en teoría no debe pasar nada que interrumpa el curso de las investigaciones.

Según la exprocuradora, tiene que llegar el momento para que en este país se reconozca la importancia de respetar los periodos constitucionales, porque ahora el riesgo es que “pongan a una persona que se preste para que no pase nada”.

Un sistema de justicia colapsado

Por su parte Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), fue enfático en decir que, “hoy día estamos inmersos en un sistema colapsado, ese sistema de administración de justicia está atrapado en la década de los 80, donde el funcionamiento del Estado rendía tributo a otra forma de sociedad”.

“No importa el rostro de la persona que se vaya a sentar, se sienta en medio de un sistema colapsado. No hemos tenido la valentía de reconocer que la administración de justicia está fracasada, y está fracasada por el abandono de largas décadas ha ido deteriorándose su propia institucionalidad”, indicó.

Araúz resaltó que no hay un método de evaluación eficiente para medir la labor de los fiscales y lo que no se mide no se puede evaluar de forma objetiva. Además, quienes encabezan las instituciones tienen la responsabilidad de hacer el catálogo de deficiencia y presentarlo a la sociedad, aquí no tenemos un inventario de deficiencia.

“Hoy día cuando llega la renuncia y se genera la expectativa de que el cambio de procurador va a traer algo yo tengo que ser categórico y decir que aquí no va a cambiar nada, mientras que no tengamos un diálogo profundo sobre cuáles son sus defectos para que por lo menos sepamos el desenlace concreto de lo que va a ocurrir con lo que está administrando en la justicia”,

Para el jurista, la justicia está tocando niveles de descenso en mayor medida que son irrecuperables en tema de credibilidad y seguridad jurídica del país.

El Presidente del CNA indicó que quién se siente en la posición de Procurador y lo haga sin la sensatez de pedir una radiografía de la justicia en este momento va a generar una falsa expectativa y saldrá damnificado. Hoy día se necesita que el liderazgo de las instituciones reconozca el fracaso de la misma.

Consideró que el asumir una posición con escasos 3 años del periodo constitucional que le resta hace poco atractivo para que alguien externo del Ministerio Público desee asumir esa responsabilidad en una coyuntura donde nadie debe esperar que la justicia sea eficiente.

Concluyó diciendo que no podría creer de que el nuevo Procurador nos va a convencer de que su paso por la institución será algo distinto si no se hace el reconocimiento de que “nuestra justicia fracasó, nuestra justicia colapsó, nuestra justicia está olvidada y abandonada por todos los sectores que tendrían la capacidad de transformarla”.