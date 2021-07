Cuarentenas y toques de queda Anuncian cambios en medidas de restricción de movilidad para varias zonas del país

El Ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, anunció este martes que, a partir del próximo lunes 2 de agosto habrá algunos cambios en las restricciones en algunos distritos que han reflejado una reducción en el número de casos.

En ese sentido Sucre precisó que, en el corregimiento de Llano de Catival, en Mariato, provincia de Veraguas, reporta el 80% de los casos en el distrito se decreta toque de queda desde las 8:00pm hasta las 4:00 am y el cierre de los comercios a la 7:00 p.m. Para el resto de los corregimientos de este distrito el toque de queda es de 12:00 am a 4:00 am.

En la provincia de Los Santos, el titular de salud indicó que en el distrito de Macaracas se levanta la medida de cuarentenas los domingos y se flexibiliza la medida de toque de queda de 10:00 p.m. hasta las 4:00 am y el cierre de los comercios a las 9:00 pm.

Señaló que para los demás distritos de la provincia se mantienen las medidas anteriormente establecidas.

El ministro informó que, en la provincia de Herrera, para el distrito de Pesé se levanta la medida de cuarentena total los domingos, flexibilizándose la medida con toque de queda de 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m., y el cierre de los comercios a las 9:00 p.m., debido a la desaceleración en el índice de nuevos casos.

Para el distrito de Olá, provincia de Coclé, se flexibiliza el toque de queda el cual empezará a regir de 12:00 a.m. hasta las 4:00 a.m. y cierre de los comercios a las 11:00 pm, se mantienen las medidas ya establecidas para el resto de los distritos informó Sucre.

Panamá Oeste y San Miguelito

Reiteró que, para la provincia de Panamá Oeste, las medidas se mantienen con las restricciones ya establecidas, aunque Sucre hizo un llamado a los comerciantes en La Chorrera para que respeten las medidas de bioseguridad en sus negocios, al tiempo que advirtió que se realizarán operativos de inspección y vigilancia en este distrito.

“Recordamos que el toque de queda en San Miguelito se mantiene de 10:00 p.m. a 4:00 a.m., ya que nos preocupa los índices de casos que presentan los corregimientos de Belisario Frías, Belisario Porras, Arnulfo Arias y Mateo Iturralde, donde redoblaremos la vigilancia sanitaria en conjunto con la Fuerza de Tarea Conjunta”, apuntó Sucre.

En la región de Panamá Metro se mantendrán todas las medidas ya establecidas, al mismo tiempo que mencionó que los corregimientos de San Felipe y Veracruz han experimentado un leve repunte en los casos.