Aproximadamente 62 mil clientes de la Caja de Ahorros se acogieron a plazo de moratoria

Reiteró que se mantiene una moratoria hasta el mes de diciembre, pero se debe llenar una solicitud que el banco tiene de manera digital, en la página web.

Quien no quiera o no necesite acogerse a la moratoria, puede seguir haciendo sus pagos. Si alguien no se acogió a la moratoria en los primeros tres meses (marzo a junio) y luego su situación particular amerita que ahora sí, se está en la capacidad de acoger esas solicitudes.

La crisis generada por la COVID-19, es vista por Farrugia como una “ inmensa oportunidad” para afianzar el liderazgo de la institución y recalca que “ la CA no quitará el paraguas a los clientes en tiempos de lluvia”.

Desde el inicio de la administración, destaca se ha trazado una hoja de ruta para dónde se quiere llevar el banco en los próximos 5 años y aunque la pandemia representa algo lejos de ese escenario, hay pilares estratégicos fundamentales, como lo es la transformación digital.

Líder en hipotecas

La Caja de Ahorros, se mantiene siendo “ un jugador muy importante” en el segmento de hipotecas en todo el país y representa el 65% de la cartera total de la entidad bancaria, es decir, un poco más de 2 billones de dólares.

En ese mismo segmento tiene casi 60 mil clientes de los cuales el 60% entran en la categoría de ley preferencial y el 40% restante, ha obtenido propiedades de 180 mil dólares en adelante que no entra en la categoría de interés preferencial, detalló el gerente General de la CA, Andrés Farrugia.

Desde el mes de marzo se mantuvieron trabajando en conjunto con la Asociación Bancaria y el ente regulador y fueron los primeros en anunciar las medidas de aplazamiento de los compromisos bancarios.

Proyecto dirigido a Pymes

La CA, en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) y el Banco Nacional, han estado desarrollando un proyecto denominado Banca de Oportunidades, que consiste en el desarrollo de productos que brinden facilidades de crédito y apoyo económico a pequeñas y medianas empresas.

En las próximas semanas, se informará sobre el establecimiento formal de Banca de Oportunidades, lo que será una gran oportunidad para generar empleos y seguir apoyando a los pequeños empresarios.