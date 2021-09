Aprueban Proyecto de Ley que modifica Ley del Conjunto Monumental de Colón

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate, el Proyecto de Ley No.654 que modifica y adiciona artículos a la Ley 47 de 2002 que declara Conjunto Monumental Histórico, el Centro Histórico de la ciudad de Colón.

La iniciativa propuesta por el diputado Pedro Torres, señala que, al momento de crearse la Ley No.47 de 2002, no se dividió respectivamente las edificaciones puntuales y más bien se declaró monumentos históricos manzanas completas, en donde se abarca lotes baldíos y calles que no deberían formar parte de Monumentos Históricos, ya que un lote baldío no es una estructura que se debe conservar como tal.

Sostiene que, “siendo la provincia de Colón un centro de comercio, con un auge de prosperidad económica, se ha visto afectado por decisiones de diferentes administraciones y por una ley de patrimonio histórico que no es amigable para la inversión de la provincia, costas que carecen de infraestructura básica como luz eléctrica constante, agua potable, y tratamientos de aguas servidas, sin embargo, no le prestan atención a una provincia que tiene todos los factores para ser próspera”.

El Artículo 1 de este documento, modifica el artículo 2 de la Ley 47 del 8 de agosto de 2002, para que quede así: Artículo 2: Se declaran las siguientes edificaciones como monumentos históricos:

Edificio de oficinas de la compañía del Ferrocarril, ubicado en calle 5a. y calle 4a. Avenida delFrente. Estación del Ferrocarril de Panamá, en calle 8a. y Avenida del Frente Norte (1909). Edificio de Administración de Cristóbal (Puerto de Cristóbal) Edificio de la Gobernación Hotel Washington, en calle 2a. Battery Morgan Fort Lesseps Catedral de la Inmaculada Concepción, en Avenida Amador Guerrero y calle 5a. Biblioteca Mateo Iturralde (1910) calle 2a. y Avenida Central Iglesia de la Medalla Milagrosa. Avenida Meléndez (1924) Cuartel de Bomberos de Colón Esclusa Cristóbal Colón (Paseo Washington) Edificio Riviera