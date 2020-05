Arroceros y el Gobierno están en conflicto por uso de tierras en Coclé

Ahora, estos arroceros temen tener problemas de crédito para sembrar si no se ponen al día. Un desgreño administrativo parece estar detrás de todo este conflicto en el agro.

“ Hace cinco años ellos dejaron de cobrarnos. Siempre íbamos a pagar a la Anati y nos decían que no tenían número de cuenta, que no podían cobrarnos hasta que la transacción estuviera hecha en el MIDA”, dijo Idalides Barsallo, una de las productoras.

El gobernador de Coclé, Renaúl Domínguez, aseguró que pese a que estos productores alegan que el gobierno pasado “ les había dicho que no tenían que pagar o les iban a condonar, no hay nada por escrito de que esos funcionarios en ese momento asumieron esa responsabilidad”.

Hace poco, la Anati, el Banco de Desarrollo Agropecuario y la Gobernación llegaron a un acuerdo que incluía la moratoria por los cinco años de retraso en el pago del alquiler, y que la deuda no impediría conseguir préstamos agropecuarios.

Pero los productores dicen no estar de acuerdo con algunas de las cláusulas. Entre ellas el manejo de las tierras, según los acuerdos de la organización de arroceros que –insisten- siempre han aplicado en Lajas.

“ Tenemos todo el derecho de cedérsela a otros compañeros que tienen créditos (con el BDA), para que la trabajen. Anati nos está negando ese derecho”, dijo Barsallo.

“ Podemos tener algún tipo de elasticidad en cuanto que conocemos que son cultivos que tienen fechas que no pueden esperar más, y que el BDA requiere los términos adecuados para que se desembolsen los préstamos, pero que los productores tienen que presentar la documentación adecuada y avalar las condiciones de su compromiso con la Anati en cuanto a las tierras”, agregó, por su parte el gobernador Domínguez.

Lo complejo de la situación es que se está a puertas del periodo de siembra. El BDA dice que ha puesto fondos para financiar la siembra de 710 hectáreas.

Desde la Anati sostienen que trabajarán en un consenso de las cláusulas de un contrato que permita ordenar la relación y las bases de cómo se trabajará en los próximos años en Lajas.

Pero, insistió Idalides Barsallo, “ Si no les firmamos el contrato a los compañeros que sacan prestamos con el BDA no les dan la certificación de la tierras”, y sin eso no hay préstamo.

El sistema de riego Lajas fue construido en 1972 a un costo de 10 millones, para garantizar la producción de arroz en la provincia de Coclé.