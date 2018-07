Asamblea licitará puente peatonal para evadir ciudadanos y periodistas

Doce días transcurrieron desde que Yanibel Ábrego se reeligió como presidenta de la Asamblea cuando colgó en el portal de Panamá Compra una licitación por mejor valor para la construcción de un puente o paso peatonal que conecte los dos edificios, nuevo y viejo, del Palacio Legislativo.

Según el aviso de convocatoria, con fecha del 13 de julio de este año, la obra tiene un precio de referencia de 839 mil 950 dólares.

La diputada Ana Matilde Gómez dijo no conocer del tema, pero señaló que no está de acuerdo.

“Mi primera opinión es que ya existe un paso con un techo. ¿Para qué hacer un puente? Mejor mejorar lo que hay para que la gente no se moje. A menos que estén buscando otra cosa, que sea un paso expedito para que no los vean los ciudadanos, ni los periodistas. Eso sería otra cosa, pero deberían justificarlo. En el servicio público no debe haber nadie que no rinda cuentas”, enfatizó Gómez.

En Panamá Compra también está la justificación de la Dirección de Infraestructura de la Asamblea Nacional. Aunque en el documento se habla de lluvias, se menciona que el motivo principal de este proyecto es que a los diputados los abordan el público y los medios de comunicación, rompiendo el protocolo para entrevistas y atención al público.

“Esto es terrible porque simplemente es otra capa, otro blindaje, entre los ciudadanos, entre los periodistas, que son los que exigen las cuentas al poder, y los diputados. Esta es una raya más para el tigre”, opinó el abogado, Rodrigo Noriega.

La presentación y apertura de propuesta será el próximo 24 de agosto. Ni la presidenta de la Asamblea, ni el vicepresidente Leandro Ávila hablaron del tema.

El pasado 1 de julio, antes de la instalación de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, equipos periodísticos de TVN Noticias fueron desalojados del espacio entre ambos edificios para que no entrevistaran a los diputados.