Asociación de Chivas Parranderas denuncia supuesta ilegalidad

Tras la indemnización de algunos buses, varios se han dedicado a prestar el servicio como “Chivas Parranderas”, sin contar con los permisos correspondientes, principalmente el permiso que les otorga la Alcaldía de Panamá, denunció Bermúdez.

Actualmente, hay 13 empresas registradas en la asociación que cuentan con chivas parranderas legales, aseguró Bermúdez.

Este empresario, señaló que el problema está en que los clientes no piden los permisos o seguros y la ilegalidad de otros compañeros los están afectando.

“Hay personas que no son responsables y nos están afectando mucho, hay personas que no están en el negocio e insisten en dañarnos la imagen, sabemos que tenemos muchas responsabilidades y los que no están en regla nos afectan a nosotros”, reiteró.

Finalmente, este empresario hizo un llamado a las autoridades para que no permitan la circulación de los autobuses que no cuenten con los permisos en regla.